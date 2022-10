Behati Prinsloo apoya a Adam Levine tras el escándalo de su infidelidad

El pasado 20 de septiembre conocimos que Adam Levine, cantante de Maroon 5 supuestamente le había sido infiel a su mujer embarazada de su tercer hijo en común, la modelo de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo, durante un año con una conocida influencer de 23 años, Sumner Stroh. Posteriormente fueron varias mujeres las que acusaron al artista de haber coqueteado con ellas en redes sociales.

Tras la polémica, el propio protagonista quiso aclarar lo sucedido y, a través de un comunicado en Instagram, zanjó los rumores admitiendo que “utilicé un mal criterio al hablar con cualquier persona que no fuera mi esposa en cualquier tipo de coqueteo. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”.

“En algunos casos se convirtió en algo inapropiado. Lo he abordado y he tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi mujer y mi familia es lo único que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a cometer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo superaremos juntos”, aclaró.

Por su parte, Behati Prisloo se mantiene en un discreto segundo plano por el momento. Pero este fin de semana ha sido vista apoyando a su marido en el concierto que dio el sábado en Las Vegas, y es que pese a no haberse pronunciado al respecto públicamente, desde que salieran a la luz las supuestas infidelidades, la modelo ha sido fotografiada en varias ocasiones agarrando la mano de Levine e incluso portando camisetas con mensajes de amor.