Brian Cox: "Me gusta vegetar absolutamente. Eso es el lujo de los lujos".

El actor británico Brian Cox, el primero en representar al personaje de Hannibal Lecter en cine, antes que Anthony Hopkins, nos dejó hace unos días una de las imágenes más divertidas de la 75 edición de los Emmy 2024: el beso en los labios con Kieran Culkin. Los dos protagonistas de la serie "Succession" celebraron con este espontáneo gesto la estatuilla a mejor actor de Culkin. Cox ha vuelto a ser noticia por sus curiosas reflexiones vitales a los 77 años en un espacio radiofónico de la BBC.

Casado y padre de cuatro hijos, se confiesa adicto al trabajo. No niega que sea una fuente continua de decepciones, pero lo disfruta y le da la vida. "No rebajaría el ritmo ni por todo el té de China". A los tres años ya tenía decidido que se dedicaría a la interpretación, lo que le hizo descuidar sus estudios. Su madre fue víctima de unas desafortunadas descargas eléctricas que le aplicaron para tratar su crisis nerviosa, por lo que prácticamente fue criado por sus hermanas.

Brian Cox in a scene from "Succession", que ha sido nominado en la categoría de mejor actor de drama larazon Agencia AP

Le ha cogido el gusto a la radio y reconoce que tiene una buena voz. El micrófono le quita el peso de tener que maquillarse, aprenderse los textos o disfrazarse. Es curioso que en la ficción de "Succession", el patriarca de la familia Roy, Logan, al que da vida haya tenido una innumerable cantidad de novias, amantes y esposas, cuando su trayectoria amorosa en su vida real solo cabe señalar a sus dos esposas. La primera Caroline Burt (hasta 1986) y la segunda con Nicole Ansari-Cock con quien lleva más de dos décadas en matrimonio. ¿Su secreto? Dormitorios separados. "Es importante que la pareja se sienta libre".

Cox achaca el fracaso de su primer matrimonio a su falta de cuidados en la relación. "Estaba en mi período más ambicioso e ignoraba muchas cosas que estaban sucediendo. Mi esposa era muy inteligente financieramente y le fue muy bien: me mantuvo a flote. Pero la tensión entre nosotros nos separó". Su mejor declaración llega al final cuando describe su fin de semana ideal: no hacer nada. "Me gusta vegetar absolutamente. Para mí, eso es el lujo de los lujos".