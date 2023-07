'Succession' parte como gran favorita en los premios Emmy

La gala de los premios Emmyestá programada para el 18 de septiembre próximo, pero debido a la huelga de guionistas y al inminente paro general de los actores, la organización está considerando otras fechas, posiblemente cerca de Navidad o incluso en 2024, según las últimas informaciones. Lo que sí conocemos ya, con toda seguridad, son los nominados para la misma:

La plataforma HBO Max saca músculo y demuestra su dominio con las nominaciones a los premios Emmy, colocando a sus destacadas series en las principales categorías. La gran favorita indiscutible es 'Succession', la serie creada por Jesse Armstrong, que concluyó el pasado mes de mayo y aspira a despedirse con un aluvión de estatuillas.

Compitiendo en la categoría de Mejor Drama, cuenta además con una impresionante lista de actores candidatos, incluyendo a Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin en la categoría de protagonista, Sarah Snook como Mejor Actriz Principal, y Matthew Macfadyen, Nicholas Braun y Alexander Skarsgard en la categoría de actor secundario.

HBO Max también capitaliza sus grandes éxitos de audiencia. Después de 'Juego de Tronos', consigue nominaciones para 'La casa del dragón' y la adaptación de 'The Last of Us', que ingresan en la categoría de drama con Pedro Pascal y Bella Ramsey como aspirantes. Del mismo modo, el cambio de reglas no afecta a la ficción de Mike White, 'The White Lotus', que se postula en la categoría de drama en calidad de miniserie y cuenta con Jennifer Coolidge a la cabeza.

Entre otras series que aspiran a llevarse el premio al Mejor Drama se encuentran 'Better Call Saul', el exitoso spin-off de 'Breaking Bad', la última temporada de 'The Crown' y 'Andor', la serie más atípica del universo Star Wars.

En el ámbito de la comedia, el reparto es más equilibrado, pero hay dos ficciones que viven un momento dulce. Por un lado, está 'The Bear' y su carismático chef Jeremy Allen White. La serie, que se emite en España a través de Disney+, ha logrado cautivar tanto a crítica como a público. Por otro lado, está 'Colegio Abbott', una comedia de buenas intenciones que se desarrolla en una escuela pública de mayoría afroamericana y que se ha convertido en un remanso de felicidad para muchos espectadores.

Estas dos ficciones compiten contra una de las favoritas, 'Solo asesinatos en el edificio', y dos series que se despiden después de muchos años, 'La maravillosa señora Maisel' y 'Barry'. En la categoría de miniseries, Netflix presenta una de las sorpresas del año con 'Bronca' y la polémica 'Dahmer'. Además, destaca una serie con un aire nostálgico pero perfectamente elaborada, 'Fleishman está en apuros'.