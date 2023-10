El cantante Anuel AA, operado de urgencia "a vida o muerte"

El cantante del género urbano, Anuel AA, de 30 años, ha sorprendido a todos sus fans con una imagen en la que se le ve acostado en una cama de hospital y rodeado de cables en los brazos y un respirador. Una imagen preocupante junto a un texto en el que explicaba que había sido intervenido de urgencia. "Me operaron anoche de emergencia, sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a dios estoy vivo eso es lo único que me importa". Motivo por el que ha tenido que aplazar todos sus compromisos profesionales hasta su total recuperación.

También pedía disculpas a sus seguidores por el retraso que sufriría su EP titulado "Rompe corazones" y se declaraba culpable de haber sido él el responsable de hundir su carrera musical pero asegurando que trabajaba duro para remediarlo.

"Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios", pide el ex de la cantante Karol G.

Termina su mensaje con un agradecimiento a todo el equipo medico que le está atendiendo en este bache de salud: "Los doctores y doctoras que me atendieron, gracias".