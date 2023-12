Chris Hemsworth enciende las redes con un vídeo recién salido de la ducha

Chris Hemsworth es uno de los actores más destacados a nivel internacional y a su espalda cuenta con una destacada trayectoria repleta de títulos de éxito, aunque su papel más representativo es el de Thor en la saga de películas de Marvel. Más allá de su talento como intérprete, el artista también se ha ganado el título de "hombre más sexy del mundo" gracias a su imponente físico, fruto de la buena genética y una estricta rutina de ejercicios.

El actor protagoniza las fantasías de miles de personas en todo el mundo, y acaba de darles contenido muy valioso para seguir alimentándolas. Hemsworth ha publicado un vídeo en su cuenta oficial de Instagram tan divertido como sensual, con el que deja muy poco a la imaginación. Mientras él se ducha, uno de sus amigos se esconde en una parte de la habitación, y en cuanto el australiano abre la puerta del baño le sorprende con un susto.

"¿Quién necesita enemigos cuando tienes compañeros como estos?", bromea Hemsworth en referencia a ese amigo que ha permitido a todo el mundo ver lo que el resto del tiempo está restringido a Elsa Pataky.

Precisamente, la actriz reveló hace poco cómo afronta estas Navidades con su familia, con la que vive en Australia, y lo cierto es que allí las fiestas son bastante diferentes: "Primero es verano, que choca muchísimo, la gente va a la playa, hace barbacoas. Todo con lo que yo he crecido, las castañas, los abrigos, el frío, las luces… De todo eso no hay tanto, no hay tanta tradición". Aun así, Pataky intenta transmitir a su familia esa magia navideña con la que ella creció, e impone una tradición que no permite que se salten: "La hacemos especial. Impongo el vestirse para Nochebuena y el día de Navidad, hay que arreglarse, no vale bañador, y pongo la mesa bonita".