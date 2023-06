Chris Hemsworth: "No sé qué sería de mí sin Thor, me ha abierto todas las puertas posibles"

Ahora que andamos a vueltas con la ontología misma de las estrellas de cine (¿Existen? ¿Todavía? ¿Como para arrastrar a la gente a sus películas?), la mera aparición en Madrid de Chris Hemsworth es capaz de ejercer como argumento: sí, existen. Y son capaces de cortar el tráfico de la Gran Vía, de hacer que cientos de madrileños se agolpen en un cine empapándose y, también, de que la mismísima Reina de España, en compañía de la Infanta Sofía, se salte su distinción protocolaria, se «cuele» de incógnito para conocerle en «El Hormiguero» y acaben forzando una mirada entre el actor y sus responsables de Prensa, justo antes de responder: «Sobre eso, concretamente, no puedo hablar. No sé si me dejan», torea risueño el australiano, antes de pasar rápido a la siguiente pregunta con el carisma de los Peck o Bogart del ayer. Pero con más músculo. Mucho más.

Reclamado casi por aquiescencia patriota —desde hace años forma una familia junto a Elsa Pataky—, el célebre Thor del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) visitó España para asistir al estreno de «Tyler Rake 2», secuela de la película de acción que alcanzó a protagonizar justo antes de la pandemia y que verá la luz en Netflix el próximo 16 de junio. Al día siguiente de su encuentro con Trancas, Barrancas y Letizia, Hemsworth atendió a LA RAZÓN en un céntrico y lujoso hotel de la capital: «Me gusta diversificar. Incluso dando vida al mismo Thor en el UCM sabía que tenía que hacer cosas distintas entre una película y la siguiente. Por eso, fuera de ello, quería tomar decisiones bien meditadas, estratégicas y frescas. No quería ser encasillado, etiquetado, sin alejarme demasiado de mi marca, de quién soy en realidad. Si Tom Cruise hace lo que mejor sabe hacer, todo el mundo irá al cine. En cambio si se aleja radicalmente de ello, quizá le cueste encontrar un público por muy grande que sea en el panorama mundial», explica directo Hemsworth, que aquí vuelve a dar vida al ex-soldado del título que se ve obligado, una vez más, a rescatar a unos personajes en situación de vulnerabilidad, como una especie de ángel de la guarda a la vez que mercenario.

Chris Hemsworth en "Tyler Rake 2" ("Extraction 2"), el 16 de junio en Netflix NETFLIX

-¿Cree que la globalización ha forzado a las películas de acción a crear personajes y villanos más complejos, alejándose de los estereotipos racistas del pasado?

-Sí, totalmente. Nuestro trabajo como actores, directores, realizadores, es crear personajes lo más complejos posibles. No volver a caer en lo del tipo bueno y el tipo malo de manera plana, sin hacer preguntas. ¿Se puede empatizar con las motivaciones del malo? Se vuelve una historia más interesante. A veces, claro, tienes que dejarte seducir por la fórmula tradicional, pero una película es tan buena como la conversación que genere. Haya lección o no. "El caballero oscuro", por ejemplo, hizo eso muy bien con el Joker. Piensas, vale, este es el malo, pero te lleva a hacerte preguntas que no te habías planteado. ¿Qué defendemos realmente? Pasó algo parecido cuando hicimos "Rush" con Ron Howard, con la figura de Nikki Lauda. Me encantaba la ambigüedad de James Hunt. Esta película, "Tyler Rake 2" juega con eso. No al punto de querer que el malo gane, pero sí entendiendo sus motivaciones más allá de lo estrictamente racional. Y eso la separa también de la primera película, es una oportunidad para darle una historia de origen a mi personaje con mayor detalle si cabe.

-¿Qué capas cree que añade "Tyler Rake 2" ("Extraction 2") a la franquicia?

-Creo que le vemos como un individuo con fallos, con imperfecciones. Es un héroe, sí, pero también es un cobarde por momentos. Me atraía que fuera humano, que no siempre hiciera lo correcto. Había culpa, había vergüenza y miedo respecto a lo que había hecho con su vida. Pero era importante que fuera un personaje con la brújula moral en el lugar adecuado.

Más allá de etiquetas

«Mi mentalidad, respecto a mi carrera, y respecto al público, es hacer una película para ellos y una para mí. Pero claro, no puedo dejar de querer ser Thor. Me ha abierto todas las puertas de mi vida. No sé qué sería de mí sin Thor», completa el intérprete, que además ha trabajado a las órdenes de Michael Mann o Ron Howard, y que aquí se pone a disposición del otrora especialista Sam Hargrave para firmar juntos una de las mejores películas de acción del año.

¿Qué puedes decir ante los cumplidos? Gracias a mis padres, supongo, por dar con el diseño maestro

Sobre ser uno de los hombres más canónicamente atractivos del mundo, para publicaciones de todo tipo, y sobre las pasiones que desata su mera presencia, Hemsworth se toma los elogios con calma: «Yo es que no me lo creo, pero claro, quién le dice que no a un cumplido. ¿Qué puedes decir? Supongo que gracias a mis padres, por dar con el diseño maestro», bromea el actor, como moldeando un jarrón con las manos, antes de seguir: «Lo importante es no obsesionarse con ello porque te lleva a vivir pendiente de los refuerzos positivos. Me quedo con los elogios, claro, pero no puedo dejar que eso defina mi vida. Hay un momento, de hecho, en el que debes separarte de las opiniones ajenas, sean buenas o malas, para no obsesionarte», confiesa el intérprete, que también considera que vivir en Australia junto a su familia y no en Los Angeles, donde más trabaja, es lo que le ha permitido seguir «con los pies en la tierra».

«No hay que engañarse, a veces me aburro yo mismo de las películas de acción, y me apetecería hacer cosas más pequeñas, más independientes. Y las he hecho, claro, cuando he podido, pero no las ha visto toda la gente que me hubiera gustado. Lo que me atrae del personaje de Tyler Rake son sus grises, su cobardía incluso por momentos, haciéndolo un personaje complejo y no un héroe estándar», habla sincero y sin ambages el australiano que, de paso, confirma a pregunta de este diario que el proyecto de película sobre la vida de Hulk Hogan sigue vivo («Es una conversación que se inició hace cuatro o cinco años y que se detuvo por el trabajo de Todd (Philips). Pero yo espero que la podamos retomar pronto», explica) y que lo encabezará junto a Todd Philips, director de «Joker». Como dios, monarca del ring o mercenario, Hemsworth es una gran estrella.