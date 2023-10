Así ha adaptado Chris Hemsworth su vida para escapar del Alzheimer que le persigue

Chris Hemsworth está muy concienciado con la necesidad de llevar una vida activa y equilibrada para tener buena salud. Esta certeza le hizo aceptar el reto de participar en un documental para National Geographic sobre la longevidad, en el que él mismo se ponía a prueba. Pero en ‘Limitless with Chris Hemsworth’ se topó con uno de los reveses más duros de su vida y es que conoció sin esperarlo que tiene dos copias del gen APOE e4, el cual ha sido relacionado con un alto riesgo de padecer Alzhéimer en un futuro. No es que el marido de Elsa Pataky haya sido diagnosticado con esta enfermedad o que finalmente vaya a presentarse, pero sí que tiene un alto porcentaje de que así sea.

Como es comprensible, el actor recibió la noticia con preocupación, porque no deja de ser un shock el descubrir que tienen altas opciones de padecer esta enfermedad neurodegenerativa. Sobre esto ha hablado con total sinceridad el propio ‘Thor’ en una entrevista concedida a la revista ‘Men’s Health’: “Que me dijeron que esto podría ser lo que podría matarme fue como, vaya, me dejó un poco desconcertado”, confiesa ahora. Eso sí, no quiere compadecerse de su suerte, cuando aún no sabe si le afectará o no, por lo que se ha centrado en hacer todo lo posible para prevenir su aparición, a través de una vida centrada en su propio cuidado.

Fue el médico especialista en longevidad Peter Attia quien informó a Chris Hemsworth de la presencia de las dos copias del gen en su ADN. Lo hizo en el citado documental, donde también le informó de que este hecho no determina que vaya a padecer Alzheimer de forma irremediable, sino que tan solo aumenta el riesgo entre ocho y diez veces más que una persona que no lo tiene. De hecho, también es posible que uno no tenga el gen en cuestión y finalmente desarrolle este tipo de demencia, la más común de todas.

Chris Hemsworth Men’s Health

El especialista en longevidad le dio a Chris Hemsworth unas claves para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad. De hecho, si adopta estas radicales rutinas en su vida, podría reducir el alto porcentaje hasta asimilarlo a alguien que no presente el gen. Algo que el actor australiano se ha tomado muy en serio a sus 40 años de edad, como así está mostrando en sus redes sociales y de la que habla en su última entrevista: “Fue una buena patada en el trasero y un recordatorio de que debo hacer todo lo que esté a mi alcance para tener la mejor oportunidad de pelear”. Y es que tiene muy claro que “cualquier trabajo que esté haciendo por la salud de mi cerebro beneficia al resto de mi cuerpo, lo convertiremos en algo positivo”, sentencia.

Entre los cambios en la rutina propuestos por Peter Attia a Chris Hemsworth está realizar deporte de forma regular, algo que él ya hace desde hace muchos años, de ahí el admirado cuerpo que posee. También cuidar mucho el sueño profundo, así como el cuidado dental, que ayuda a recudir la inflamación sistémica. Otra de las instrucciones en incluir sesiones de sauna todas las semanas, así como baños de agua fría, que son algunas de las últimas publicaciones del marido de Elsa Pataky, en su empeño de ayudar al resto a concienciarse en la necesidad de cuidar su salud cerebral, además de la corporal y la meramente física. También le ayuda mucho la meditación y el mindfullness, lo que le hace “incorporar la soledad a mi vida”.