Daddy Yankee: y el reagetón me acercó a Dios

Tal y como anunció en uno de sus últimos conciertos, el artista Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee (San Juan, Puerto Rico, 46 años), ha puesto punto final a su carrera artística: «Se acabó una historia y va a comenzar una nueva, un nuevo comienzo», el de vivir su vida para Cristo. «Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida. Y se lo quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito», comenzó diciendo el reguetonero, tras concluir su espectáculo en el Coliseo de Puerto Rico, en la ciudad de San Juan, así: «Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo», y reconoció «que para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él», en referencia a Jesucristo. «Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?’’. Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él», prosiguió su discurso.

Daddy Yankee presenta su concierto "La Meta" en el Coliseo Jose Miguel Agrelot en San Juan (Puerto Rico). Thais Llorca EFE

«Delante de mi Padre»

«La Biblia dice que todo aquel que lo reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre. Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee, que diga, ‘‘Daddy Yankee cree en Cristo’’. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva». El autor de grandes éxitos como «Gasolina» o «Despacito», junto a Luis Fonsi, destacó además que «todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el Reino». Y el artista dio las gracias a sus seguidores y les animó a que caminaran junto a él: «Espero que se les grabe algo bien importante. No vayan detrás de ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron les pido que sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida». Un discurso revelador que culminaba con este mensaje: «¡Por fin llegué a la meta! Soy libre. Amén». La noticia no pilla por sorpresa a sus miles de seguidores, ya que en marzo de 2022 anunció su retirada aprovechando el lanzamiento de su último disco, «Legendaddy», y su gira de conciertos: «De esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado», explicó en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales. A sus fans les dedicó unas palabras: «Siempre trabajé para no fallarles, para poder inspirar a todos los chamaquitos –jóvenes– a que sueñen con crecer, a que sean líderes».