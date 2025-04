Detienen al acosador de Scarlett Johansson cuando trataba atacar a su marido

No siempre se da el mismo valor a las dos caras que supone la moneda de la fama. Por un lado atrae fortuna y reconocimiento, pero por otro conlleva riesgos que no siempre son atendidos. Sobre esto sabe bien Scarlett Johansson, que ha vivido un auténtico infierno porque su popularidad le hizo ser víctima de un acosador muy peligroso. Al menos del que vamos a hablar ahora, pues lo cierto es que no es el primero y, tristemente, tampoco será el último que siga sus pasos hasta el punto de suponer un peligro para su propia vida y la de los suyos.

Michael Joseph Branham, de 48 años, ha sido identificado como uno de sus acosadores. Acaba de ser detenido después de realizar graves amenazas de muerte contra la actriz. Aseguraba que tenía intención de poner bombas en el estudio de la CNN, donde se graba ‘Saturday Night Live’. Este es el programa donde trabaja el marido de la intérprete, Colin Jost, quien estaba ahora en el punto de mira del hombre que se había obsesionado con la actriz.

La obsesión personal por Scarlett Johansson

“La próxima vez que me escuches estaré en la CNN para explotar una bomba ante la audiencia de ‘Saturday Night Live’”, amenazaba el acosador a su víctima. Una a la que tenía aterrorizada, al saberse perseguida y en peligro. Esa por la que siente devoción hasta el punto de tener su pecho tatuado con su nombre sobre un gran corazón. Por fortuna, ya ha sido fichado y detenido por sus graves amenazas y por perturbar la tranquilidad en la vida de la intérprete y su familia.

Scarlett Johansson con su marido, Colin Jost Jordan Strauss Jordan Strauss/Invision/AP

Ha sido procesado en Manhattan, aunque las autoridades han dado a conocer que ya contaba con hasta cuatro órdenes de detención pendientes en Kentucky. De ahí su peligrosidad, pues se le consideraba desesperado y capaz de cometer cualquier atrocidad, aunque también se sospecha que simplemente quería llamar la atención de su ídolo provocándole angustia existencial. Así se siente importante en su vida, aunque sea por algo negativo.

La jueza que instruye el caso ha ordenado medidas de protección para Scarlett Johansson y su marido y ha impuesto una fianza contra su acosador entre los 100.000 y los 300.000 dólares. Poco o nada sirve para rebajar la gravedad de sus acciones las presuntas excusas planteadas. Para justificar sus actos, el abogado de Michael Joseph Branham mantiene que su cliente fue estafado por personas que se hicieron pasar por la actriz de Hollywood. Ahora plantea que han sido estos hackers estafadores quienes han realizado la amenaza en su nombre, desvinculándose por completo de la trama: “Ha divulgado información, es posible que lo hayan hackeado señoría. Es muy posible que alguien le esté tendiendo una trampa”.