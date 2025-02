Scarlett Johansson denuncia, otra vez, un video viral hecho con IA

Facebook, Instagram y X, el vídeo se hizo viral en las principales plataformas de redes sociales y cuenta con millones de visualizaciones, aunque mucha gente no se dio cuenta, hasta mucho después, que se trataba de un vídeo hecho mediante inteligencia artificial. Y eso es lo que llevó a Scarlett Johansson a denunciar, nuevamente, el uso de su voz o su rostro sin su consentimiento.

Todo comenzó cuando el rapero Kanye West contrató un espacio publicitario durante el Superbowl para mostrar un vídeo en el que se le veía a él, en lo que parecía la consulta de un odontólogo, publicitando su página web, una en la que vende principalmente ropa. En este caso en particular publicitaba una camiseta blanca con una esvástica color negro en el centro.

Kanye West spent millions on a strange Super Bowl ad for Yeezy, then wiped his website clean, leaving just one item for sale: a Swastika shirt. pic.twitter.com/IffWllLPjR