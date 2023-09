El día que Cher contrató a cuatro matones para secuestrar a su hijo y su motivo de peso

Se llama Cherilyn Sarkisian, aunque todo el mundo la conoce como Cher por ser uno de los grandes iconos del siglo XX. No solo por su música o sus trabajos en el cine, sino también por su peculiar forma de ser y su extravagante vida y es que la artista no deja indiferente a nadie. Tuvo dos maridos, Sonny Bono desde 1965 hasta 1974, para un año después casarse con Gregg Allman, con el que duró tan solo cuatro años. Fruto de su segundo gran amor nació su único hijo, Elijah Blue, quien siempre ha supuesto un gran quebradero de cabeza para ella. De hecho, se ha visto obligada a hacer cosas impensables para meter en vereda a su vástago, incluso contratar a personas para que le secuestrasen. Como leen…

“Empecé a consumir casi al mismo tiempo que todos, alrededor de los 11 años”, reconocía el hijo de Cher en una entrevista a ‘Entertainmant Tonight’ en 2014. Ahí ya estaba más centrado en la vida y hablaba sin tapujos sobre su adicción a la marihuana y al éxtasis, aunque reconoce haber probado de todo, como heroína u opiáceos. De hecho, afirmaba que la heroína le habñia salvado la vida: “Si no hubiera tenido heroína en ese momento, no sé qué habría hecho. Podría haber saltado de un puente”, sentenciaba. Pero el amor llegó a su vida, se casó con Mariangela King, y su encamino se enderezó.

Eso sí, la relación de Cher con su nuera nunca ha sido sencilla. De hecho, se llevan a matar. Ha sido la propia mujer de Elijah la que ha desvelado que la cantante llegó a contratar a cuatro hombres, a quienes les había encargado el secuestro de su propio hijo. Se encontraba en un hotel en Nueva York junto a su esposa, con la que inició los trámites de divorcio en 2020, aunque ella lo sitúa a finales del 2021. En uno de esos encuentros para aclarar todo lo referente a su separación, se produjo el supuesto secuestro del joven.

Cher junto a su hijo Elijah y su nuera Instagram

“El 30 de noviembre de 2022, la noche de nuestro aniversario de bodas, cuatro personas entraron en nuestra habitación y se llevaron a Elijah. Uno de los hombres me dijo que les había contratado la madre”, recuerda ahora Mariangela King para ‘Daily Mail’. Estuvo días sin saber nada de su marido o si le había sucedido algo. Después se enteró de que “estaba ingresado en un centro de tratamiento que no me ha sido revelado”. Pese al susto inicial, ella entiende el motivo que empujó a Cher a orquestar ese secuestro: “Entiendo los esfuerzos de su familia para que esté bien y quiero lo mejor para mi esposo”.

Elijah Blue salió del centro en el que trataban de encauzar su camino y dejar a un lado sus adicciones. Lo hizo para instalarse en el hotel de Los Ángeles Chateau Marmont, donde permaneció durante unos seis meses. Tal y como detallan desde ‘Daily Mail’, aquí se emplazó la segunda etapa de su rehabilitación. Los trabajadores del establecimiento informaban personalmente a Cher sobre la evolución de su vástago: “Prácticamente todas las mañanas y todas las tardes se podía ver a Elijah frente al hotel, apoyado contra la pared o sentado en la acera fumando”, asegura ahora uno de los empleados del hotel. “Salía con un cigarrillo y cuando lo terminaba se desmayaba. Se le veía desaliñado y desorientado, como si fuera una persona que vive en la calle”, recuerdan con crudeza.

Cher junto a su hijo Elijah Blue Gtres

Esta situación preocupaba mucho a Cher, que veía cómo su hijo malgastaba su vida y no lograba remontar, pese a organizar incluso su propio secuestro en un hotel de Nueva York. Es por eso que le contrató un cuidador para que le vigilase y evitase que cayese en las andadas o, al menos, no deambulase por la calle bajo los efectos de las drogas. Pese a ello, el pasado 14 de septiembre el joven fue encontrado inconsciente boca abajo en la acera frente a su hotel. Le auxiliaron, pero dos días después la policía le desalojó y ordenó su ingreso en un centro de desintoxicación de Pasadena, California, donde permanece a día de hoy.