Esta es la increíble razón por la que Sinéad O'Connor se rapaba la cabeza

Tras su fallecimiento siguen surgiendo curiosidades de la vida de Sinéad O'Connor. La cantante irlandesa, fallecida esta semana a los 56 años, tenía un "look" muy caraterísticos. Sus enormes ojos verdes destacaban en su cabeza rapada. Era diferente o al menos eso era lo que pretendía la artista.

Sus canciones eran canciones de denuncia, como buena parte de su vida. Por eso, decidió raparse la cabeza, en respuesta a los ejecutivos discográficos que querían que tuviera un aspecto más femenino. Ella, simplemente, "no quería ser guapa".

Con 19 años le pidieron que se dejara melena y vistiera minifalda, intentando lograr un aspecto más femenino, pero ella, animada por su representante optó por todo lo contrario. En una entrevista en 2021 para el Washington Post Live con motivo de la publicación de sus memorias, Rememberings, lo contó:

"Mi representante de entonces me dijo: 'Creo que deberías raparte'. Entonces yo llevaba cresta. Me gusta el capítulo del libro que habla de cuando me rapé la cabeza, es muy divertido. El peluquero griego que me rapó era un chico joven, un poco mayor que yo, y estaba flipando. Tanto que, al final, cuando terminó el corte, estaba como en el vídeo de Nothing Compares 2 U. Una lagrimita se deslizaba por su cara porque estaba horrorizado de lo que acababa de hacer".

A los 15 años Sinéad O'Connor estuvo internada en una escuela-reformatorio de carácter religioso

Pero, además de por este motivo, O'Connor renunció a su melena por un trauma infantil. Lo contó en una entrevista que concedió al programa Dr. Phil, presentado por el estadounidense Phil McGraw, que recoge Metro.co.uk. Sinead sufrió malos tratos por parte de su madre, que fue la causante de sus trastornos mentales: "Mi hermana tenía el pelo pelirrojo más bonito de la historia. Un pelo pelirrojo glorioso, de esos que dan envidia. Pero a mi madre se le metió en la cabeza que el pelo de mi hermana era horrible y asqueroso. Y cuando yo tenía el pelo largo nos presentaba como su hija guapa y su hija fea. Por eso me corté el pelo, no quería ser guapa".

Además la artista reveló que "era peligroso ser guapa porque me violentaban y me acosaban allá donde iba. No quería que me acosaran, no quería vestirme como una chica, no quería ser guapa. Hasta las chicas te pegaban por ser guapa".

Decidió que si iba a tener éxito en la música no sería por su físico, sino por su talento.