Este es el emotivo vídeo de la familia de Demi Moore celebrando su victoria en los Globos de Oro

Demi Moore se ha convertido en una de las grandes triunfadoras de la pasada entrega de los Globos de Oro. No solo por el galardón que se lleva a casa en la categoría de Mejor Actriz gracias a su brillante trabajo en “The Substance”, una de las películas que han marcado el 2024, sino porque además se posicionó entre las mejores vestidas de la noche, un ránking algo baladí pero del que siempre está bien formar parte.

El caso es que Demi Moore se fue a casa cargada no solo del Globo de Oro, sino de una inmensa felicidad compartida por toda su familia. De hecho, en las últimas horas se ha viralizado un vídeo en el que aparecen algunos de sus parientes celebrando desde casa la victoria de la aclamada actriz.

En el vídeo, todos aparecen en el salón de casa, siguiendo la ceremonia de los Globos de Oro por televisión mientras disfrutan de un generoso aperitivo. El silencio se apodera de la estancia segundos antes de que se anunciara que la ganadora del premio es Demi Moore, y es entonces cuando la familia de la artista rompe en una espontánea celebración, como muestra de lo importante que es para ellos ver brillar a la actriz en una noche tan especial.

Lo cierto es que se ha tratado de un reconocimiento que se ha hecho esperar. Pese a su conocida trayectoria en la industria del séptimo arte, este Globo de Oro es el primer gran galardón que Moore recibe por su trabajo como actriz.

“Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener, que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no podía ser reconocida. Y me lo creí, y me lo creí, y eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez esto era todo”, dijo la artista sobre el escenario a lo largo de su emotivo discurso. Por fortuna para ella, estaba equivocada y muchos consideran este Globo de Oro por su trabajo en “The Substance” el merecido renacer de la carrera de Moore.

Su apoyo a Demi Moore

Más allá de la felicidad que el Globo de Oro ha traído a la actriz y a su familia, no están siendo unos meses fáciles para ellos. Bruce Willis, su exmarido y padre de sus tres hijos, Rumer, Scout y Tallulah, padece demencia frontotemporal. Se trata, según la Clínica Mayo, de “un término general para un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente a zonas del cerebro implicadas en la personalidad, la conducta y el lenguaje”.

Demi Moore y Bruce Willis Redes sociales

El actor ha ido perdiendo capacidades desde que fue diagnosticado y toda la familia está volcada en sus cuidados, incluida Demi Moore, con la que siguió teniendo buena relación a pesar de su divrocio.