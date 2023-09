Hugh Jackman y su mujer pelean por 220 millones de euros

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness ponían fin a sus 27 años de matrimonio hace unos días para sorpresa de todos. Nada hacía pensar que una de las parejas más estables de Hollywood atravesaba problemas hasta el punto de necesitar darse un respiro. Eran el matrimonio perfecto, con dos hijos en común y un compromiso de vida que todos admiraban. Sin embargo, llegaron las “diferencias irreconciliables” y el deseo de “perseguir un crecimiento individual”, tras tres décadas pensando en pareja o en familia.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Jackman Gtres

“Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra máxima prioridad. Asumimos este capítulo con gratitud, amor y amabilidad”, pedían en el comunicado que ambos firmaron. Sin embargo, ahí no se entraba en la delicada cuestión del dinero. Un tema clave en cualquier divorcio. Y eso que aún entre ellos sigue el compromiso en firme de no agredirse públicamente, algo que muchos proponen y después acaban por traicionar cuando surgen los primeros inconvenientes. Ellos parece que no serán de los que se tiren los trastos en público, aunque tampoco renunciarán a su preciada fortuna, valorada en 220 millones de euros.

Cuando se va el amor, llega el momento de contar los euros. El actor ha tenido una fructífera carrera en el cine, pero la actriz y productora de 67 años también ha amasado su propia fortuna en la industria. Juntos han logrado acumular propiedades por valor de 220 millones de euros, que ahora deben ser repartidas en partes equitativas. Pero partir un patrimonio en dos mitades no siempre resulta tan sencillo, pues en juego también entran las cuestiones sentimentales. Y es que no debe ser lo mismo una casa en Sídney, que otra en Melbourne, Nueva York o Los Hampstons, por citar tan solo algunas de sus propiedades.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Jackman Gtres

En un primer momento, la fortuna de Hugh Jackman ha sido estimada por el portal ‘Celebrity net worth’ por un montante de 170 millones de euros. Pero su mujer no se queda atrás y es que Deborra-Lee Furness, en su labor como productora, ha amasado un capital de más de 47 millones de euros. “Sus vidas estaban tan entrelazadas que dividir todo y determinar quién se queda con qué en término de activos y finanzas es un proceso extremadamente complicado y desgarrador”, aseguran desde ‘US Weekly’. “La solicitud se formalizará en su momento, pero antes de eso, el objetivo es llegar a un acuerdo. Están decidido a hacerlo de la manera más amigable posible”, añaden.