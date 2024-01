Jane Fonda, alarmada por la "epidemia" del cáncer, encuentra una explicación

A la actriz Jane Fonda le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin en septiembre de 2022, a punto de cumplir 85 años. Optimista afrontó la enfermedad como un nuevo reto que le puso la vida por delante. "Es un cáncer muy tratable y el 80% se recupera", declaró. Reflexionó, además, sobre la vida y lo que implicaba llegar a su edad: "No tengo miedo a irme, estoy lista, he tenido una vida maravillosa. No es que me quiera ir, pero soy consciente de que será más pronto que tarde que eso ocurra". La estrella de "Grace and Frankie" añadió: "Cuando llegas a mi edad, será mejor que seas consciente de la cantidad de tiempo que hay detrás de ti, que es más que el queda por delante. Es sencillamente ser realista".

No era su primera batalla contra el cáncer. Hace añosya fue tratada con radioterapia por un cáncer de mama que exigió también una mastectomía. Recuperada y, después de un año declarada libre de cáncer, la actriz continúa con su activismo y se llena de razones para protestar. Si en los setenta fue la guerra del Vietnam, ahora es el cambio climático. Y en él ha puesto su punto de mira al hablar de cáncer. "Me doy cuenta de cuánto ha avanzado la investigación en cáncer, pero, a pesar de ello, se ha convertido en una epidemia. Soy muy consciente de la conexión entre el medio ambiente y la salud, especialmente el cáncer. Los mismos combustibles fósiles que están impulsando la crisis climáticas están provocando esta crisis sanitaria", ha escrito en la revista "Time".

Fonda basa su opinión en las sustancias químicas cancerígenas derivadas de los combustibles fósiles que encuentra la Agencia de Protección Ambiental en el aire, agua, alimentos, ropa y utensilios comunes. "También en nuestros cuerpos. Estos venenos se encuentran incluso en el cordón umbilical de los recién nacidos".

La actriz achaca al sistema de atención médica el 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos debido a la dependencia del sistema de combustibles para hacer funcionar sus instalaciones y equipos. Invita a los hospitales que asuman la tarea de garantizar un entorno saludable"con el mismo heroísmo con el que adoptan la curación del cáncer". Propone, entre otras cosas, el uso de energías renovables, compra de suministros locales para reducir las emisiones de carbono del transporte o la reducción de plásticos de un solo uso. A sus 86 años recién cumplidos, Jane Fonda vive una segunda juventud intensa trabajando en el cine y en constante pelea con su activismo.