Jane Fonda, preparada para morir

Jane Fonda no tiene miedo a morir. Al menos eso parece deducirse de su desgarrador testimonio restándole importancia al tiempo que le queda de vida. La actriz, productora y activista recibió el pasado mes de septiembre el diagnóstico de que padecía un linfoma de hodking por el que está recibiendo diversos tratamientos. Fonda asegura que prefiere mirar al pasado y que las cosas se produzcan cuanto tengan que producirse, sin temor y luchando hasta que llegue ese día.

Lo ha confesado en una entrevista en “Entertainment Tonight”: “Cuando llegues a mi edad, será mejor que seas consciente de la cantidad de tiempo que hay detrás de ti en lugar de delante. Es sencillamente ser realista”. La ganadora de dos premios Óscar ha destacado además los esfuerzos que tiene que hacer en algunos momentos para luchar contra la enfermedad. “La semana en que recibo quimioterapia es un desafío, porque te cansas, pero después de esa semana estoy genial”.

Jane Fonda, en una imagen reciente AP

“He estado viajando, haciendo campaña para los candidatos climáticos (en las pasadas elecciones de Estados Unidos). Quiero ver a mis nietos crecer lo suficiente para irme sabiendo que estarán bien. Eso sería importante para mí. Pero ya sabes, mi trabajo para con el clima es algo especial y lo haré hasta que me caiga”, continúa.

El próximo 21 de diciembre, Jane Fonda pretende celebrar su 85 cumpleaños rodeada de los suyos: “Mi familia va a estar ahí. Mi hija y mis nietos vendrán de Vermont, y mi hijo, su esposa y su hijo, que viven en Los Ángeles, y algunos amigos llegarán también y tendremos una velada tranquila”.

Jane Fonda, en 2021 recogiendo un Globo de Oro FOTO: NBC AP

“No tengo miedo de morirme, estoy lista, he tenido una gran vida. Insisto, no es que quiera irme, pero soy consciente de que será más temprano que tarde”, declaró la actriz que ha conseguido siete nominaciones al Óscar con películas como “Danzad, danzad, malditos”, “Julia”, “El síndrome de China”, “En el estanque dorado”, “A la mañana siguiente”, “Klute” o “El regreso”..