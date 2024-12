Kate Moss, de nueva soltera: rompe con su novio 13 años menor que él

Kate Mossvuelve a ser una mujer soltera. Y de las cotizadas. A sus 50 años, la modelo sigue siendo dueña de un cuerpo de infarto y de unas facciones que se resisten a pasar de moda, robando suspiros por doquier, generación tras generación. Siempre está en la mente de los hombres, más ahora que saben que ha retomado su soltería, después de 9 años fuera del mercado del ligoteo. La maniquí que triunfó y escandalizó en la década de los 90 ha roto su relación con el aristócrata Nikolai von Bismarck, quien tiene 37 años. No parece que la diferencia de edad haya supuesto un problema mayor para ambos, pues han compartido casi una década de amor el uno al lado del otro, formando equipo. Eso sí, el tándem ha llegado a su final, después de que se publicase este miércoles que han decidido tomar caminos por separado.

Kate Moss y Nikolai von Bismarck Gtres

La prensa internacional se hace eco de la salida de Kate Moss del domicilio que compartía con su amado en Londres. Ya no viven bajo el mismo techo y ella ha sido quien ha hecho las maletas para abandonar el que se había convertido en su nidito de amor. Pero ante la idea de que la llama de la pasión se ha apagado, no les ha quedado más remedio que recoger sus bártulos y comenzar una nueva vida. ¿Por qué tan drástica decisión? Los últimos informes detallan que son sus diferentes formas de entender la vida y el proyecto en común que estaban creando lo que ha terminado por distanciarles. Una idea algo vaga, más teniendo en cuenta que llevaban 9 años trabajando en hacer que su historia funcionase.

No ha podido ser y eso que lo han intentado hasta la saciedad y no se han dado por vencidos. Una fuente cercana a Kate Moss y Nikolai von Bismarck asegura que en los últimos meses han estado protagonizando idas y venidas. Su relación estaba haciendo aguas y no lograban encontrar la fuga, por lo que han determinado abandonar la embarcación para salir a flote por separado. Una decisión que desde ‘The Sun’ adjudican a la modelo, que sintió que estaba en un punto vital muy distinto del de su pareja y se armó de valor para seguir su propia andadura, ahora como mujer soltera. Algo que, al parecer, incluye pasárselo en grande, con salidas con sus amigas para festejar que ha seguido a su corazón y nadie ni nada le frena ya. En cambio, él, pese a ser más joven, parecía más dispuesto a vivir tranquilo, disfrutando de los pequeños placeres que tiene la vida fijándose más en lo cotidiano que en lo extraordinario. Ella se habría cansado y en sus ansias por sentirse viva ha terminado por dejarle atrás.