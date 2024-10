Kate Moss prepara con Zara una colección cápsula de fiesta

Después del arrollador éxito de la colección cápsula de Stefano Pilati, exdiseñador de Saint Lauren, Zara se alía con Kate Moss para una nueva colección cápsula de ropa de fiesta, que llegará a Inditex el próximo 30 noviembre y que promete ser una de las más espectaculares de la firma española hasta la fecha.

La top model e icono mundial de la moda ficha por Zara para crear una colección de fiesta "perfecta", tal y como ha explicado la propia Kate Moss en "WWD". "Serán prendas con las que vestir bien sin esfuerzo, pero con un toque atrevido con mezcla de cortes clásicos, con la cantidad justa de glamur, para que te acompañe durante la temporada de fiestas", añadía la modelo sobre esta nueva colección, que contará con prendas "prêt-à-porter" para looks de noche.

Kate Moss con bolso de Zara de leopardo durante la Semana de la Moda de París 2024 GTRES

"Siempre me han gustado sus colaboraciones, así que cuando Marta y yo hablamos por primera vez de este proyecto, me entusiasmó la idea de volver a diseñar ropa y trabajar con Katy England, estilista de esta línea", ha desvelado Kate Moss sobre cómo surgió esta colaboración. De hecho, no es la primera vez que la top model británica trabaja con Zara. En 2022 posó para la firma luciendo la también colección de fiesta Into de Night, inspirada en su vestidor y en febrero,Inditex lanzó camisetas y sudaderas con su cara, homenajeándola.

Durante la Semana de la Moda de París, Kate Moss se dejó ver por las calles de la capital francesa con un bolso de leopardo de la nueva colección de Zara, dándonos una pista de su inminente colaboración con Inditex. Ahora, solo queda esperar para conocer la colección cápsula de fiesta "perfecta" que la modelo ha diseñado para la firma española.