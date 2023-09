Kevin Costner pagará 58.000 euros mensuales tras una batalla en la que “nadie gana”

Han sido meses complicados para la mediática pareja que se enfrenta a una batalla por la manutención de sus hijos. El divorcio ha llegado a ser uno de los más sonados a nivel internacional del año debido al gran patrimonio que se van a repartir. Resulta significativo para el caso recordar que la pareja firmó un acuerdo prenupcial que detalla los pasos a seguir ante un posible escenario como este. Kevin Costner, tras su anterior divorcio quiso dejar las cosas claras desde un primer momento. Sin embargo, dicho acuerdo fue quebrantado por la exmodelo y diseñadora al negarse a abandonar la vivienda tras 30 días de separación.

Kevin Costner y su mujer Christine Gtres

“Cuando Christine y yo comenzamos a hablar sobre el matrimonio en 2003, le expliqué que no me volvería a casar sin tener claro que mis residencias de propiedad seguirían siendo mías para vivir, sin importar lo que sucediera en nuestro matrimonio. Christine me reconoció en ese momento que entendió la importancia de esto para mí y estuvo de acuerdo con esta disposición”, relató el actor cuando compareció anteriormente ante la Justicia.

El pasado jueves comenzó el juicio por la manutención de sus hijos. La petición la hizo el equipo de Christina Baumgartner, que pedía 162.000 euros ante los 120.000 que había concedido el juez de manera temporal hasta que llegara la sentencia final. El motivo de esta suma se debía a que la madre quería mantener el estilo de vida que habían llevado sus hijos y su defensa continuó por esta línea argumentando que “el lujo está en el ADN”.

Por su parte, Kevin Costner no ha cedido y ha acusado a su exmujer de inflar las facturas para cubrir sus gastos personales y así no tener que buscar una fuente de ingresos adicional para ayudar a sus hijos con sus gastos. La defensa del actor, Laura Wesser, ha remarcado en el juicio las desproporcionadas exigencias de Baumgartner que no se ajustan a la realidad, ya que sus hijos van a colegios públicos y no llevan ropa de marca, según ha señalado el ‘Daily Mail’.

Durante el mes de noviembre se conocerán los términos finales del divorcio y la cantidad que recibirá Christine Baumgartner. La sentencia final, que ha dictado un juez de Santa Bárbara, ha sido de una suma de poco más de 58.000 euros mensuales, frente a los 200.000 euros que comenzó pidiendo la diseñadora. Ante esta sentencia, y pese a que favorece la situación de Kevin Costner, ha expresado su dolor y que “cuando llevas tanto tiempo con alguien y de repente se acaba, nadie gana”.

Por el momento no se conocen aún los acuerdos de custodia, pero el actor ha aprovechado la oportunidad para alabar a Baumgartner como una buena madre.