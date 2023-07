Kim Kardashian llevó a su equipo de belleza para la foto del carnet de conducir

En el programa, Kim mostró a los espectadores cómo fue el proceso de obtención de su licencia de conducir en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Para asegurarse de lucir radiante en la foto oficial del documento, reservó todo el lugar exclusivamente para ella, permitiendo la entrada de su equipo de belleza, fotografía e iluminación. La empresaria optó por un maquillaje natural con un toque de sombra morada y lució un vestido negro que contrastaba con su cabello largo y platinado.

Kim Kardashian expresó que esta foto es muy importante para ella, ya que la utilizará durante los próximos cinco años. Agradeció a los empleados del lugar por permitirle elegir la mejor foto de entre las tomadas, algo que no está permitido para la mayoría de los ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, la extravagancia de Kim Kardashian no ha sido bien recibida por todos. La socialité ha sido duramente criticada por su nivel de superficialidad y obsesión por su apariencia. Incluso su propia hermana, Kourtney Kardashian, publicó una foto de su licencia de conducir en redes sociales, mostrándose de forma más natural y generando rumores de una clara alusión a Kim.

"Esta es la foto más importante que te tomarán en tu vida. Realmente solo quiero que se vea bien, ¿por qué no traer un pequeño equipo glamuroso? Definitivamente es una locura, pero no me importa"

Aunque la actitud de Kim Kardashian ha generado controversia, también ha dejado a muchas personas pensando en la idea de preocuparse más por su apariencia al momento de tomarse fotografías oficiales. Despertando un debate sobre los límites de la obsesión por la imagen en la sociedad actual.