Liam Payne deja a su "Oso" huérfano de padre

La víctima más colateral, y quien más está llorando por la muerte de Liam Payne se llama Bear (oso en inglés) y es el único hijo del cantante, fruto de su unión con la artista Cheryl Cole. El excomponente de One Directon amaba profundamente a su vástago. Sentía adoración por él y le veía dos o tres veces por semana, porque el chaval, que hoy tiene siete años, vive con su madre.

"Bendito sea. Ya está muy grande. Es un niño grande y parece un yo en miniatura. Como si necesitáramos más yos en el mundo", fueron las últimas palabras públicas que Liam dedicaba a Bear el pasado 29 de agosto. "Le veo dos veces por semana, a veces tres, y me aseguro de que, cuando estamos juntos, él tenga el 100 por ciento de mi tiempo. Me aseguro de no estar con el teléfono ni perdiendo el tiempo en otro lugar. Soy feliz dando momentos de exclusividad a mi niño, que me ve como un súper héroe y me necesita en su vida".

Liam y Cheryl se separaron a finales del 2018, pero mantenían una cordial relación de amistad por el bien de Bear. Fue el cantante el que anunció la ruptura en sus redes sociales: “ Nos entristece anunciar que tomaremos caminos separados. Ha sido una decisión difícil de tomar para nosotros. Todavía nos amamos mucho como familia. Bear es nuestro mundo y les pedimos que respeten su privacidad mientras atravesamos esta situación juntos".

Britain Liam Payne ASSOCIATED PRESS Agencia AP

A Bear le gusta cantar, y dicen que lo hace bien. De hecho, un día que fue a ver una actuación de su progenitor, le dijo que "cuando sea mayor me quiero ver en un cartel como tú". A lo que su padre le contestó que "algún día cantaremos juntos sobre un escenario, te lo prometo", un sueño que, desgraciadamente, nunca se podrá hacer realidad.