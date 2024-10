La desgarradora carta de Harry Styles y del resto de One Direction tras la muerte de Liam Payne

Poco tiempo después de confirmarse la triste noticia de la muerte de Liam Payne, su compañero en la banda One Direction, Harry Styles le ha dedicado un desgarrador mensaje, que ha publicado en su perfil de Instagram, en el que cuenta con 48 millones de seguidores. Estas han sido sus palabras:

"Estoy terriblemente devastado por el fallecimiento de Liam. Su felicidad más grande era hacer feliz a otras personas y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía. Liam vivía de par en par, con el corazón en la mano, tenía una energía para la vida que era contagiosa. Te extrañaré siempre, mi querido amigo. Mi corazón se rompe por Karen, Geoff, Nicola y Ruth, su hijo Bear y todos aquellos en todo el mundo que lo conocieron y amaron, como yo".

La madre de Harry Styles, Anne Twist, también quiso sumarse al duelo con la imagen de un corazón roto sobre un fondo negro y el texto: [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/cultura/liam-payne-exintegrante-one-direction-muere-caer-tercer-piso_2024101667103437e2e54f0001834345.html|||"Solo era un chico…".]]

Mensajes que demuestran la unión de Harry Styles con Payne, a pesar de que sus caminos se separaran hace diez años. También, en la cuenta inactiva de la boy band se publicó un mensaje mostrando su pesar por la muerte del artista de 31 años. Una declaración firmada por Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan que dice: "Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto a nosotros. Lo extrañaremos muchísimo. Te amamos, Liam".

Tomlinson, de 32 años, recordó a Payne como "la parte más vital de One Direction" y agregó que le contaría a su hijo pequeño Bear "historias de lo increíble que era su padre. Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días; un alma positiva, divertida y amable".

Tomlinson destacó además que quedó "instantáneamente sorprendido" por la voz de Payne cuando se conocieron y agregó que "tuvo la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida". "Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía; a menudo hablábamos de volver al estudio juntos para intentar recrear la química de composición que habíamos desarrollado en la banda", concluyó.

Zayn Malik, de 31 años, escribió que se encontró hablando en voz alta con su difunto amigo, "esperando que pudieras escucharme. Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando echaba de menos mi hogar a los 17 años, siempre estabas ahí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amaba. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo, eras testarudo, testarudo y no te importaba decirle a la gente que estaba equivocada. Aunque nos peleamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso".

La que no se ha pronunciado al respecto, por el momento, es su novia la influencer Kate Cassidy que había viajado junto a Payne a Buenos Aires, para asistir al concierto de Niall Horan, otro de los excomponentes de 1D y que había abandonado la ciudad argentina varios días antes.