Maluma ¿se casa?: el gigante anillo que luce su novia hace estallar los rumores

La última colección de fotografías a modo de carrusel de Maluma está causando furor. No es de extrañar y es que en esas instantáneas se han unido todos los ingredientes necesarios para convertirse en el fenómeno viral del día. No solo porque compartía varias fotografías en las que mostraba su cuerpo al desnudo, que ya es un plus para sus fans, o por las idílicas fotografías en una playa de ensueño. Tampoco por el hecho de que comparte escena con su novia, Susana Gómez, sino más bien por lo que casi no se ve, pero que, en realidad es lo único en lo que se han fijado todos: ¿Y ese anillo que lleva ella coronado por un gran pedrusco?

Por supuesto, nada más surgir esta publicación, la cuenta oficial de Maluma en Instagram echaba humo. En cuestión de horas ha superado el millón de comentarios y no para de aumentar el contador y es que la sola idea de que el cantante colombiano le haya pedido matrimonio a su chica es motivo de escándalo. En la primera parecen abrazados, después en otra tocándole el trasero con rebeldía, para llegar después a aquella en la que repasan las fotografías impresas de sus vacaciones. Eso sí, el anillo que luce ella en el dedo anular de la mano izquierda es lo que ha acaparado todas las miradas.

Después de tres años de relación, parece que la pareja está preparada para dar el siguiente paso y jurarse amor eterno y pronunciar el ‘sí, quiero’ tan esperado. Sin embargo, esto aún es tan solo una posibilidad, pues los protagonistas han preferido dar la callada por respuesta y no desvelar sus planes de futuro, a pesar de que estos ya están en boca de todos. Desde ‘People’ han tratado de confirmar la buena nueva sin éxito, su equipo se ha cerrado en banda y no está dispuesto a desvelar sus próximos pasos o si estos les llevarán hacia el altar. Silencio.

Imagen compartida por Maluma Instagram

A la espera de que Maluma o Susana Gómez tomen la palabra y arrojen más luz al respecto, bienvenidas sean las especulaciones y los rumores. Todo hace indicar para sus seguidores que el cantante le ha pedido matrimonio a su novia en ese enclave paradisiaco en el que se encuentras disfrutando de unos días de asueto. Sin duda, el mejor escenario para hincar rodilla. Eso sí, con el tamaño que se presupone al anillo de pedida, más vale que añadan más filtros a sus fotos si desean ocultarlo, como así parece que ha sido esta vez, aunque los seguidores del colombiano estaban avispados y se han percatado del brillo del pedrusco engarzado.