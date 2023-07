Nicole Kimpel: «Antonio solo come mi paella»

Nicole Kimpel vive a tope las mieles del verano. Ella y su hermana Bárbara han dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones en Marbella. Esta vez, asistiendo a los conciertos de Seal y Gipsy Kings en Starlite Occident, donde la pareja de Antonio Banderas atendió a LA RAZÓN, para contarnos sus planes de este estío, que este año, va ser muy especial, con el rodaje de una nueva película del actor en Londres, ahora que acaba de recoger el premio PEC, al mejor Embajador Universal del Sur de España. Nicole toda orgullosa nos dice: «He venido sola hoy sin él, Antonio no para de trabajar. Siempre tiene mucho lío». La pareja del intérprete se maneja ya en un casi perfecto español: «No exageres que muchas veces no encuentro las palabras –nos dice sonriendo–. Hago lo que puedo e intento aprender el idioma de esta tierra fantástica, pero aún meto la pata con frases que no son correctas».

Antonio Banderas acaba de estrenar «Indiana Jones y el dial del destino», donde interpreta a Renaldo, un español afincado en Grecia, cuyas habilidades para el submarinismo son su fuerte. Pero ahí no se para nuestro actor más internacional. «Unos días antes de mi cumpleaños, Antonio y yo nos vamos a Londres. Él comienza un nuevo rodaje que nos tendrá en Inglaterra parte del verano. Así que este año mi cumpleaños será diferente. Organizaremos allí mi fiesta con unos amigos que van a venir», cuenta Kimpel.

El día 10 de agosto también cumple años Antonio: «Aunque el ‘time’ del rodaje de la película aún no está terminado, nuestra intención es volver unos días antes del cumpleaños de Antonio a España. Tenemos que estar aquí en agosto, porque es la gala de Starlite en Marbella el 13 de agosto, donde siempre le cantamos el cumpleaños feliz». De momento, la pareja vive en el ático de Málaga, de la Plaza de Zegri, ya que en la casa «La Gaviota» de Marbella, residencia de verano, el acceso está blindado por las obras que están haciendo en la playa: «Es muy incómodo estar en esta casa con los ruidos, así que estamos todos en Málaga, donde Antonio tiene trabajo. Se ha vuelto el embajador de Málaga de una manera natural, siempre apoyando a su tierra. Su arte se une a esta ciudad que ahora es un paraíso para la cultura».

Paella con sabor americano

Nicole esta entusiasmada con el nuevo proyecto empresarial de su pareja, el restaurante en Málaga, La Pérgola del Mediterráneo: «Tenéis que venir y probar una comida deliciosa, en un sitio espectacular de cara al mar. Yo me estoy volviendo muy cocinillas. Ya preparo una paella que a Antonio le gusta tanto que no prueba otra». La pareja estuvo la semana pasada en el local para probar los primeros platos que se han servido inspirados en la cocina tradicional malagueña, un nuevo guiño a su tierra.