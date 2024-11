La noche sevillana de Johnny Depp: así desató el fenómeno fan

El festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebra estos días en la capital hispalense, ha encontrado en Johnny Depp uno de sus embajadores más incondicionales. El cineasta presenta su nueva película como, "Modi-Three Days on the Wing of Madness", y su presencia ha desatado un auténtico revuelo en la ciudad. Sus fans se agolparon en torno al Cartuja Center Cite y aguardaron horas para verle desfilar por la alfombra roja y, de paso, llevarse como recuerdo un autógrafo del artista. No pudo atender todas las peticiones, pero su simpatía fue suficiente para entusiasmar al público allí presente.

Alfombra roja de la película de Johnny Depp y el equipo de Modi-Three Days on the Wing of Madness Francisco J. Olmo Europa Press

Los más exaltados se trasladaron al hotel Alfonso XIII, junto al Real Alcázar, donde se han hospedado estos días tanto Depp como otras celebridades. Y de las calles a las redes sociales. En ellas, decenas de usuarios han dejado patente su entusiasmo con frases como "he cumplido un sueño".

La estrella de Hollywood ha aprovechado la presentación de este proyecto tan personal, el segundo como director cinematográfico, para enviar un emotivo mensaje a los damnificados por la DANA valenciana y, de paso, agradecer "el apoyo y el calor” con el que se le acoge siempre en España. "Es un honor y un privilegio estar aquí y nuestro corazón está con todos los damnificados y todo el país. La resiliencia y la fuerza de la gente son bastante conmovedoras, y por eso os agradezco que nos estéis acompañando en este momento. Nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de cualquier manera, nuestro corazón está con todos los que están viviendo estos momentos".

El cineasta confesó su timidez y explicó cómo se ha servido de los diferentes papales que ha interpretado a lo largo de su trayectoria como actor para explorar en su interior y encontrarse a sí mismo. "Cuando conoces a ese personaje a fondo, hacia atrás y hacia adelante, eso va mucho más lejos de lo que los guionistas han hecho, porque ahora sabes mucho más sobre el personaje que ellos, porque lo has cambiado completamente, y los guionistas son como ordenadores".

Johnny Depp se solidariza con las víctimas de la DANA Europa Press

Mencionó dos de sus inolvidables personajes, Eduardo Manostijeras y Jack Sparrow. "Eduardo Manostijeras -dijo-, es probablemente el que más se parece a mí. Pero, si es un personaje, tenemos a Jack Sparrow, y ese personaje, una vez que lo encuentras, puede sacar mucho más de ti. Es un personaje, así que puedes decir o hacer cosas que nunca podrías hacer en la vida".