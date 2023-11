El preocupante estado de salud de Michael J. Fox: "Un día me quedaré sin gas"

El actor Michel J. Fox afronta un nuevo revés en su salud, ya delicada desde que en 1991 se le diagnosticó Parkinson. Hace un mes, como él mismo desveló en una entrevista concedida a Town & Country sufrió una grave lesión, que casi le cuesta la mano. "Mi mano se infectó y casi la pierdo. Fue un tsunami de desgracias", manifestó el actor de Teen Wolf. También recordó la rotura de dos de sus brazos, un hombro y un pómulo.

Hace tres años, en 2018, fue operado de un tumor espinal, y durante su recuperación se rompió el otro brazo. Debido a sus reiterados problemas de salud, J. Fox reflexionó sobre la muerte, en una entrevista a CBS, donde manifestó que no cree que viva más de 80 años. "Un día me voy a quedar sin gas. Ciertamente, si yo fuera a morir mañana, sería prematuro, pero no sería inaudito. Así que no, no temo eso".