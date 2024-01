¿Qué le pasa a Kylie Jenner en la cara? El animado debate sobre su rara hinchazón

Kylie Jenner, como miembro del afamado clan Kardashian, es todo un referente en el mundo de la moda. Todo lo que lleva es analizado con lupa y se agota en cuestión de horas, de ahí que deseen contar con su imagen en los grandes desfiles. Un año más, la hermana pequeña de Kim Kardashian se ha sentado en el front row de la Semana de la Alta Costura de París, pero esta vez ha llamado la atención por algo bien distinto. Si sus looks son rutinariamente desgranados por los expertos en la materia cada jornada de esta convocatoria, esta vez de lo que se hablaba era de su cara. ¿Qué le pasa? ¿Se ha hecho algo? ¿No está más hinchada? ¿Es el maquillaje?

Al parecer, Kylie Jenner sufrió algún tipo de reacción en la piel de su rostro, concretamente en la zona inferior de sus ojos. Una especie de hinchazón que pronto comenzó a acaparar todas las miradas, sobre todo cuando las primeras instantáneas comenzaban a publicarse en las redes sociales y los medios de comunicación. En algunas era más perceptibles que en otras, pero el enrojecimiento de su piel hacía que el debate se iniciase. Al final, parece que la clave de lo que le sucedía está en un nuevo retoque estético.

Así lo ha desvelado la doctora Jessica Manges en sus redes sociales, analizando el comentadísimo caso de la pequeña de las Kardashian. Y es que tal fue el revuelo que las especulaciones eran muy variopintas. Pero una visión profesional desvelaba las evidencias de un retoque en los festones malares, que “se refieren a la hinchazón de la unión del párpado y la mejilla; muchas veces pueden ser hereditarios o a menudo pueden deberse a una reacción de relleno debajo de los ojos”, detalla. También plantea la opción de que se deba a una acción del tiempo, pues personas mayores experimentan el abultamiento de esta zona, pero se descarta teniendo en cuenta que tiene tan solo 26 años y que es muy amiga de la cirugía estética.

Pese a todo, la citada doctora también quiere plantear una tercera posibilidad, tras analizar un vídeo sin filtros del rostro de Kylie Jenner durante la Semana de la Moda en París. “A veces, los problemas crónicos de los senos nasales o las alergias graves pueden contribuir a su aparición”. Sea como fuere, lo que sí desea dejar claro es que “no tengo conocimiento de lo que ella se ha hecho o no, no soy su médico”, se salva de cualquier error, pues “simplemente podría estar teniendo un mal día”. Pese a todo, recomienda que “independientemente de la causa de la aparición de los festones malares, es importante no exagerar con el relleno ni en el párpado inferior ni en la zona de las mejillas, ya que el ácido hialurónico tiende a atrapar agua y puede empeorarlo”.