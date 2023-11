Rosalía y Rauw Alejandro, juntos pero no revueltos: así fue el momento "tierra trágame" de ambos en un avión destino Miami

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro fue una de las noticias más impactantes del verano. La pareja decidía tomar caminos separados tan solo unos meses después de comprometerse. Coincidiendo con el final de la gira "Motomami" de la catalana, y después de muchas especulaciones, el de Puerto Rico tomaba la decisión de confirmar a través de un comunicado en sus redes sociales que él y nuestra artista más internacional habían decidido romper su romance.

Desde ese momento, Rosalía y Rauw han salido relacionados sentimentalmente con otras personas. Unas fotografías de Jeremy Allen White con la cantante en Los Ángeles hicieron saltar todas las alarmas sobre un posible noviazgo entre ambos. Sea o no cierto que entre las dos estrellas haya habido algún tipo de relación, lo cierto es que la catalana se encuentra todavía atravesando por un momento de curación y está centrada de lleno en su carrera profesional.

Rauw Alejandro y Rosalía Instagram

En los Latin Grammy 2023, celebrados el pasado 17 de noviembre en Sevilla, Rosalía y Rauw volvieron a coincidir y ambos, con sus respectivas actuaciones, se intercambiaron mensajes cruzados. La artista homenajeó la canción "Se nos rompió el amor" de Rocío Jurado y añadió a la letra "de tanto usarlo o no usarlo", siendo una clara indirecta para su exprometido, que se encontraba con su madre entre el público. El de Puerto Rico se atrevió a cantar "Se fue" de Laura Pausini y muchos cibernautas lo interpretaron como un resumen de lo que había ocurrido entre ambos.

Ahora, dos semanas después, "Las Mamarazzis" han desvelado cómo fue esa situación. Según han destapado en el podcast, Rosalía y Rauw hicieron todo lo posible para no coincidir en la gala e incluso la organización intentó por todos los medios que no se produjera ese reencuentro a lo largo del evento. Pero las casualidades no quedaron ahí y ambos artistas tomaron el mismo vuelo a Miami tras los Latin Grammy de Sevilla. Separados por dos filas en el avión, los exprometidos tuvieron que compartir durante horas el mismo espacio e, inevitablemente, al final se vieron las caras.