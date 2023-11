Álex González nos explica su relación con Rosalía

A principios de octubre, las redes sociales enloquecieron al relacionar a Álex González con Rosalía tras la ruptura de esta con Rauw Alejandro. Los rumores no se basaban en la publicación de unas imágenes en las que aparecieran acaramelados, sino en algo mucho más insustancial como un simple comentario en el perfil de Instagram de la cantante. "Tan bonita que amenaza", escribió el actor junto a una fotografía que ella tomó mientras paseaba en bicicleta, y esas cuatro palabras fueron más que suficientes para teorizar sobre un supuesto romance entre ambos artistas.

Ahora, Álex González se sincera ante LA RAZÓN sobre el inesperado escándalo que suscitó su inocente comentario y que, por fortuna, él se toma con humor. "Obviamente es mentira, eso lo primero", comenta para desmentir cualquier tipo de relación con Rosalía que vaya más allá de la amistad. "Me sorprende que por un comentario, como otros tantos que he puesto a más amigas y amigos, se formara toda esa historia… Me sorprende la poca veracidad que tienen algunos medios", señala al tiempo que se disculpa con los periodistas allí presentes "porque al final parece que os incluyo a vosotros".

Moët & Chandon da la bienvenida a la Navidad José Oliva EUROPAPRESS

De hecho, aunque no se siente cómodo hablando de su vida privada, Álex González confirma que afronta el nuevo año completamente soltero, confirmando así que la relación que mantenía con aquella mujer con la que fue fotografiado mientras se besaban el mayo pasado no ha llegado a buen puerto.

En este momento, tiene la vista puesta en los muchos proyectos que se le presentan el año que viene, unos relacionados con su trabajo como actor, y otros sin nada que ver. González revela a este periódico que ha apostado por un negocio de hostelería que abrirá sus puertas a mediados de diciembre: "Se llama ‘Rhueo’ y estaremos en la calle Velázquez de Madrid". Los que quieran pasarse solo para disfrutar de su sonrisa, ya les advertimos que no le verán sirviendo copas detrás de la barra: "No lo creo".