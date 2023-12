Ryan Gosling revela los detalles románticos de su relación con Eva Mendes

La historia de amor entre Ryan Gosling y Eva Mendes se ha convertido en una de las más sólidas y discretas de Hollywood. Aunque su romance comenzó en 2011, la pareja ha mantenido su vida privada alejada de los focos mediáticos, llegando incluso a celebrar su boda de manera ultra secreta en noviembre de 2022.

El destino quiso que Gosling y Mendes se conocieran en el set de rodaje de "The Place Beyond the Pines" (Cruce de Caminos en español), una película donde interpretaron a una familia. Aunque podría considerarse un encuentro no tan romántico, el actor reveló en una entrevista con 'GQ' lo que experimentó cuando vio por primera vez a su futura esposa.

"No estaba pensando en tener hijos antes de conocerla, pero después de conocer a Eva, me di cuenta de que simplemente no quería tener hijos sin ella. Hubo momentos en 'The Place Beyond the Pines' en los que pretendíamos ser una familia y realmente no quería seguir fingiendo. Me di cuenta de que esa sería una vida muy afortunada de tener", confesó Gosling.

Además, destacó a Eva como su mayor apoyo, explicando que ella siempre sabe lo que es importante. "De alguna manera lo sabe", concluyó el actor.