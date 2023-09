Shakira: "Yo creía en ese sueño. Para mí, para mis hijos"

El inicio del nuevo curso marca un nuevo comienzo para muchos, pero no para Shakira que sigue atada y dolida por el pasado. La cantante que vive en Miamijunto a sus hijos Milan y Sasha ha continuado esta nueva etapa con la publicación de su canción ‘El Jefe’, en la que dedica algunas palabras a su suegro. Y es que con motivo de esta publicación, la cual ha subido a la lista top de los principales servicios de música digital, ha compartido desde sus redes sociales un reel en el que deja oír parte de ‘El Jefe’.

Pero a la publicidad por su perfil de ‘Instagram’ se le suma la entrevista que ha realizado a través de la revista ‘Billboard’, en la que repasa alguno de los cambios más significativos que le han acontecido en esta última etapa de su vida y que tanto ha enfocado a su relación con Gerard Piqué. “Estaba dedicada a él. A la familia, a él. Estando en Barcelona era muy difícil atender mi vida profesional”, relata confirmando que durante su relación había situado su carrera profesional en un “tercer plano”. Afirma que las cosas a día de hoy no serán sencillas, ya que se enfrenta a un escenario en el que tendrá que compaginar ser madre soltera con su carrera musical.

Shakira también ha dado nuevas palabras a la relación en la que se encontraba inmersa con Piqué y en la que se define como que “esta sirena, primero fue abducida, y por amor está al lado de este hombre, de alguna forma encerrada, cautiva, sacrificando su propio bienestar por amor, lo que es natural en ella, y luego acaba tirada en un basurero, rodeada de ratas”. Se justifica en este símil como que está atravesando un periodo de cambio en el que trata de ordenar y limpiar su vida: “eso ha sido gran parte de lo que he hecho este último año. Limpiar la casa”.

Por su parte, la artista se siente decepcionada con todo lo acontecido, ya que “creía en hasta que la muerte nos separe. Yo creía en ese sueño. Para mí, para mis hijos”, al igual que habían hecho sus padres anteriormente por más de 50 años.

“La felicidad no es para todo el mundo. La felicidad es un lujo, un commodity. Hay gente que nace para ser feliz, hay gente que nace para hacer cosas, realizar cosas, servir a la comunidad”, termina su entrevista con un mensaje en el que muestra que no está atravesando el mejor momento personal y no se siente “parte de ese club” de aquellas personas que son felices.

“Ahora mismo hay momentos de alegría, momentos de distracción, momentos de reflexión. Todavía hay momentos de tristeza, de nostalgia, y mi música ahora mismo se alimenta de todo ese cóctel” explica de dónde saca la fuerza para hacer sus canciones.