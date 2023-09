Gerard Piqué se harta de Shakira: contará su verdad por fin en televisión

La última canción de Shakira no está recogiendo la acogida esperada y es que la cantante pensaba que sus nuevas pullitas iban a ser tan simpáticas como las anteriores. Pero quizá haya traspasado un límite muy feo en ‘El Jefe’, donde incluso llega a desearle la muerte a su exsuegro, Joan Piqué, abuelo de sus dos hijos. Si muchos de sus fans se han divertido con sus temazos en contra de Gerard Piqué, parece que no ha hecho tanta gracia píldoras lanzadas en su último hit como “dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”. Con frases como esta pocos pueden guardar silencio.

Gerard Piqué se ha tomado a risa muchas de las canciones que su exmujer le ha dedicado en su último disco. Incluso cuando estos temas le han provocado problemas de forma directa, como cuando se enfrentó a una multitud en una discoteca en Madrid. Pero si antes usaba el humor como mejor respuesta a lo que Shakira entonaba, ahora quizá que haya tocado a su padre de forma tan soez le ha hecho dar un paso al frente. El exfutbolista ya no piensa quedarse callado y eso le ha empujado a aceptar ofrecer su primera entrevista en televisión.

El padre de los hijos de la cantante colombiana va a hablar sin pelos en la lengua sentado en un programa de televisión, tal y como han adelantado desde ‘VerTele’. Será en Antena 3, con Joaquín Sánchez como entrevistador, pues su pasado como futbolistas les hace sentirse cómodos y en la misma honda. El jugador catalán ha elegido ‘El Novato’ como programa en el que verter sus primeras declaraciones meditadas sobre el escándalo que ha supuesto el final de su relación con Shakira y el inicio de un romance con Clara Chía. También los conflictos que han supuesto llegar a un acuerdo por el bien de sus hijos. Y, por supuesto, las canciones de la colombiana pondrán ritmo a la entrevista, pues caerán preguntas sobre esta peliaguda cuestión.

Gerard Piqué y Clara Chía Instagram

No estará solo, pues lo hará junto a su buen amigo, Ibai Llanos, con el que ha compartido los momentos convulsos de los últimos años. La entrevista, tal y como detallan en el citado medio, aún no ha sido grabada, pero ya ha sido anunciada como una de las más esperadas de cara a la segunda temporada de ‘El Novato’, uno de los triunfos de Antena 3 del presente año. Aunque sin duda tendrá un gran componente deportivo, pues se abordará la fructífera carrera del catalán, siempre se hace parada en los aspectos más íntimos de los invitados.

Joaquín parece un maestro en esto de sonsacar aquello que sus entrevistados desean guardar a modo de secreto o no exponer de cara a la galería, pero Gerard Piqué nunca se ha caracterizado por tener pelos en la lengua o mordérsela cuando se le ataca directamente en público y más cuando es Shakira la que dispara apuntando directamente sus envenenados dardos a su familia, como acaba de hacer ahora con su padre.