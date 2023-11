Shakira, ante su peor momento: llega el juicio que la llevaría a la cárcel

El próximo lunes 20 de noviembre, Shakira se enfrenta a uno de los desafíos más agrios de su vida. Acusada de seis delitos fiscales correspondientes a los impuestos sobre el patrimonio e IPRF durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, las acusaciones le piden entre cinco y casi ocho años de cárcel más una fuerte multa en el que va a ser el juicio más mediático de los últimos años en España.

La dimensión internacional de la artista augura una inédita concentración de periodistas este próximo lunes en la Audiencia de Barcelona, que solo se sentará en el banquillo en la jornada inaugural para responder ante los tres magistrados, si bien el tribunal prevé que el proceso se prolongue durante doce sesiones. Para ese día inicial, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado reservar una sala exclusivamente para cámaras de televisión, consciente del interés que suscita la declaración de la estrella latina. El resto de las sesiones deberán seguirse desde las dos salas de prensa ordinarias y está prohibido tomar imágenes y vídeos o realizar conexiones en directo en el interior del edificio.

Lo que va a juzgarse es si Shakira era o no residente en España esos tres años y, por tanto, con obligación de tributar en nuestro país. Su defensa arguye que no lo era hasta 2015, año en que nació su segundo hijo. Después, a lo largo de las siguientes seis jornadas desfilarán ante la Audiencia un ingente número de testigos que aportarán datos para confirmar o negar su línea de defensa.

Durante muchos meses, su defensa estuvo representada por David Velázquez, magistrado en excedencia y profesor universitario de Derecho. Trató de negociar con las acusaciones el canje de las penas de prisión por una multa. Enorme, pero una multa que supondría esquivar el riesgo de ir a la cárcel. Ya en 2018 siendo objeto de investigación tributaria, pero antes de abrirse la instrucción, Shakira depositó los 14 millones de euros que la AEAT le reclama más intereses, alrededor de 17 millones en total.

Shakira y su segundo vestido en los Latin Grammy. @shakira

La cantante no reconocía con ello haber cometido ningún delito, pero se cubría las espaldas con un gesto que podría argumentar como atenuante de reparación del daño en caso de llegar a juicio y resultar condenada. Hace justo un año, en noviembre de 2022, David Velázquez fue reclamado por su ex para defenderlo en un asunto relacionado con la Supercopa de España –organizada en Arabia Saudí por Kosmos, empresa que preside Gerard Piqué y a la que incorporó a Clara Chía– y que investiga un juzgado de Majadahonda. Así, ante la incompatibilidad de defender al mismo tiempo a dos personas tan enfrentadas, Velázquez se vio obligado a renunciar a uno de sus dos clientes.

Mejor despacho penalista

Pero Shakira está en buenas manos, pues la representa uno de los mejores despachos penalistas de Barcelona, tal vez de toda España. Se trata del que dirige Pablo Molins, el abogado que logró la absolución de la Infanta Cristina por el caso Nóos y de Narcís Serra por el de Catalunya Caixa y una benévola sentencia para el exconseller de Empresa Santi Vila por cargos relativos al «procés».

Es el mismo que ha presentado una querella contra el excomisario Villarejo y cinco agentes en nombre de Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona que pasó casi dos años en prisión por delitos de los que también ha sido absuelto. Enfrente, la artista colombiana tendrá al Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y el letrado de la Generalitat.

Grammy con un mensaje a sus fans

Aunque la semana pasada se publicó que Shakira había pasado por Barcelona para dejar a sus hijos, Milan y Sasha, con Gerard Piqué, lo cierto es que se desplazó directamente a Sevilla. Al recibir el primero de sus tres Latin Grammy 2023 (uno de ellos compartido con Karol G), dejó un mensaje para los fans que la quieren por quién es, sin importarles de dónde vino: «También quiero compartirlo con mi público español que ha estado acompañándome en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y duros que he pasado en esta tierra que tanto he querido, pero que ni un solo día han dejado de darme cariño... Eso jamás se me olvidará».