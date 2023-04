La genial pregunta a Fernando Alonso sobre Taylor Swift y su respuesta

Aston Martin y Fernando Alonso tendrán en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuarta prueba del calendario de F1 que se disputa en el circuito urbano de Bakú, una oportunidad de oro para sorprender y acercarse a Red Bull, de nuevo favorito a todo, en un fin de semana en el que se estrenará el nuevo formato al 'Sprint' y Ferrari y Mercedes deberán reaccionar a tiempo para aprovechar sus mejoras y recortar distancia con la cabeza.

Tras un mes de parón -debido a la suspensión del GP de China-, el 'Gran Circo' vuelve a la acción en las vertiginosas y apasionantes calles de Bakú. Un escenario que siempre tiene reservado sorpresas y cambios inesperados de guion, en una temporada en la que, como en las tres primeras carreras, la escudería de la bebida energética goza de un favoritismo total, empeñada en dominar de cabo a rabo el Mundial.

Ha sido un largo parón que ha servido a todos los equipos para reflexionar y para buscar cambios mecánicos: "Aquí no tenemos muchas más novedades que el alerón trasero de baja carga aerodinámica. Hay que buscar un buen equilibrio y, sobre todo, tener velocidad en las rectas. Espero que esta ala nos ayude. Por fin llegó. En curva lenta vamos bien y aquí hay curvas lentas", aseguró Fernando Alonso en 'soymotor.com'.

Sobre el nuevo formato de carrera sprint, que se estrena este fin de semana con dos clasificaciones y dos carreras, el español dijo: "Es un desafío. Es un formato complicado, sobre todo subir al coche directos a la clasificación del sábado".

La respuesta de Fernando Alonso a su "relación" con Taylor Swift

"Eso sí, es igual para todos. Si estuviera en casa, me gustaría más este formato. Cuando no estaba en Fórmula 1 no veía los libres; sólo la clasificación y la carrera. Creo que es interesante. Arriesgaremos más", agregó.

Fernando Alonso está optimista y contento, tanto que en este tiempo de descanso se ha dedicado a hacer bromas con su relación con la cantante Taylo Swift. Y tampoco le molesta que le pregunten.

"Dime una cosa", le pregunta una periodista, "¿Swift es una transferencia bancaria o algo más?", jugando la periodista con el apellido de la cantante Taylor Swift y con que Swift es también un código que identifica a bancos e instituciones financieras de todo el mundo y que permite las transferencias bancarias.

Fernando Alonso sonríe con la picardía con la que se está manejando estos días y responde: "No comento nada", dice, a carcajadas y reconoce que la pregunta está muy bien pensada.

