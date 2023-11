El vídeo viral de Mariah Carey con el que anuncia la Navidad

Se ha convertido en un clásico de la Navidad como Santa Claus o el Grinch. Mariah Carey ha lanzado este iércoles su video más esperado anunciando el comienzo de las navidades: "It's time".

El nuevo vídeo de Mariah Carey aparece en el interior de una cámara acorazada donde tres monstruos de Halloween descongelan un bloque de hielo en cuyo interior "se conserva" la artista. Es el sonido de su voz lo que acaba de liberarla de "la cárcel".

Un éxito que aspira a posicionarse entre los números 1 de todas las listas musicales, como su hit "All I want for Christmas is you" lo consigue desde su estreno, en 1994. Según Billboard, la canción se descarga unas 1.700 millones de veces, lo que genera un beneficio de 1,36 millones de dólares. De momento el nuevo vídeo bate récords en las redes sociales.