Demandan a Mariah Carey por plagiar “All I want for Christmas is you”

Imagínense una Navidad sin “All I want for Christmas is you” y, por tanto, una Navidad sin Mariah Carey. Quizá, la artista no sería tan internacional como es actualmente si no fuera por esa canción, que tantas veces escuchamos en las fiestas navideñas y que siempre consigue alcanzar las cimas de las listas de reproducción. No obstante, ahora cabe una posibilidad por la que habríamos estado a punto de nunca conocer estos acordes, pues casi tres décadas después de su lanzamiento -salió a la venta en 1994 dentro del álbum “Merry Christmas”- ha saltado una noticia que lo cambia todo. Mariah Carey ha sido demandada por 20 millones de dólares por una presunta infracción de derechos de autor de su éxito “All I want for Christmas is you”.

La demanda la ha puesto Andy Stone, compositor que argumenta que coescribió una canción con el mismo nombre cinco años antes, y que sin embargo Carey se encargó de “explotar su popoularidad” y “estilo”. Si bien ambos temas comparten título, estilísticamente y melódicamente son completamente diferentes, a lo que Stone añade que Carey generó confusión y no pidió permiso. Ante esto, Carey aún no ha hecho declaraciones al respecto.

Stone afirma, por tanto, que Carey “participó a sabiendas, deliberada e intencionalmente en una campaña” para infringir los derechos de autor de Stone por la canción, así como la demanda presentada también incluye, además de a Carey, a su coautor Walter Afanasieff. De esta manera, en la denuncia Stone alega que ambos cometieron “actos de enriquecimiento injusto por la apropiación no autorizada del trabajo del demandante y la buena voluntad asociada a él”.

Según informa la BBC, la denuncia establece que los abogados de Stone se pusieron en contacto por primera vez con Carey y sus coacusados el año pasado, pero “no pudieron llegar a ningún acuerdo”. Con esto, cabe recordar las memorias que la cantante publicó en 2020, “El significado de Mariah Carey”, donde recordó cómo creó esta exitosa canción: “Toqué la mayor parte de la canción en un pequeño teclado Casio barato. Es el sentimiento que quería que el tema capturara. Hay dulzura, claridad y pureza en ello”, escribe.