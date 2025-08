Zendaya combina su alianza de boda de 200.000 euros con un chándal en el parque

La relación entre Tom Holland y Zendaya siempre ha caminado entre rumores, pues la pareja no es muy dada a compartir sus buenas nuevas con el público. Pero tampoco se esconden. Es más, su deseo de que su nombre cope titulares tan solo por sus logros profesionales, por encima de los avatares de su corazón. No quieren desviar las miradas de sus proyectos cinematográficos, aunque en ocasiones es imposible no reparar en según qué detalles. Por ejemplo, el espectacular anillo que luce en su mano la actriz, prueba de sus planes de boda.

A principios del presente año, durante la gala de los Premios Globos de Oro, pocos pudieron pasar por alto el pedrusco que lucía la intérprete de ‘Euphoria’ en su dedo anular de la mano izquierda. Como cabría esperar, pronto comenzaron a surgir los rumores de que el actor de ‘Lo imposible’, que también se ha metido en la piel de ‘Spiderman’, había hincado rodilla derecha en el suelo para pedir matrimonio a su amada, después de seis años de relación. Todos especulaban sobre una inminente boda. Ellos guardaron silencio.

El anillo de 200.000 euros reaparece en un parque

Desde ese día de enero en los Globos de Oro, el anillo de compromiso desapareció. No ha vuelto a ser lucido por Zandaya, lo que ha hecho que algunos creyesen que no hay ceremonia a la vista y que lucía tan preciada joya como complemento a su look en la alfombra roja. Nada más lejos de la realidad, pues la alianza ha vuelto a cobrar protagonismo en el mismo dedo de la misma mano de la actriz, aunque quizá no supo muy bien cómo combinarla para darle el poderío que todos le presuponen, al estar valorado en 200.000 euros.

Zendaya y Tom Holland se encontraban tranquilamente paseando a sus perros por un parque de Londres, concretamente el Richmond Park. Mientras hacen oídos sordos a los rumores de boda, desde ‘Daily Mail’ vuelven a subrayar que el ‘sí, quiero’ es un hecho y no les cabe duda. En parte, porque la actriz ha vuelto a sacar de paseo la alianza de compromiso, además de a su perro a que hiciese sus necesidades. Esta vez no lo lucía con un espectacular vestido de alta costura, sino con un sencillo jersey y unos pantalones de chándal, más apropiados para la tarea a la que se había encomendado.