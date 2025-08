Los planes del Rey Juan Carlos para vivir en la Península: “No quiero dar más guerra a Pedro”

El Rey Juan Carlos cada vez emplaza más a menudo su disfrute personal en territorio español, cuando se cumplen cinco años de su marcha a Abu Dabi. Siempre con la intención de participar en las regatas de Sanxenxo y dejar claro que su exquisito palmarés no es cuestión de suerte, sino de tesón. Pero también comienza a cobrar fuerza la idea de que planea dejar su exilio voluntario para regresar a la Península y comenzar una nueva vida a sus 87 años.

Aunque la salud le ha jugado alguna que otra mala pasada, lo cierto es que es imparable y tiene combustible de sobra para seguir cumpliendo metas personales, como así hace desde que abdicase y cediese el trono a su hijo, el Rey Felipe VI. Una tarea que le hace acudir a Sanxenxo para darse baños de masas, compartir tiempo con su hija Elena, además de atesorar sus buenas amistades en la región, donde cobra importancia la figura de su íntimo Pedro Campos. El empresario también es amante de las regatas y suele ejercer de anfitrión cuando su amigo toma tierra en Galicia para echarse al Atlántico para quemar adrenalina en alta mar.

El Rey Juan Carlos planea su vuelta a la Península

En cada visita que realiza el padre del Rey Felipe VI y las infantas Elena y Cristina, confía en las dotes como anfitrión de su íntimo amigo Pedro Campos. El presidente del Real Club Náutico le abre las puertas de su residencia en Sanxenxo, como así hizo el pasado mes de julio durante su última incursión en tierras gallegas. Pero desde ‘Informalia’ mantienen que su intención es dejar de vivir a caballo entre Abu Dabi y Galicia, para afincarse de manera definitiva en este segundo emplazamiento. Algo que quizá no pueda cumplir, abriéndose con ello la posibilidad de que su nueva residencia se establezca en Portugal.

El Rey Juan Carlos embarca el "Bribon" en el puerto, a 28 de Septiembre de 2024, en Sanxenxo (Galicia, España). José Ramón Hernando Europa Press

Eso es lo que le aseguran al citado medio fuentes consultadas de su supuesto círculo más próximo, ante la idea de que podría estar ocasionando molestias en su amigo. “No quiero dar más guerra a Pedro”, a Campos, no a Sánchez, reproducen desde su entorno más íntimo. Y es que cada vez que aterriza aquí, su casa se convierte en el epicentro de la noticia, además del puerto deportivo desde el que zarpa para participar en las regatas que tanto les ha unido. Ahora, se asegura que las vacaciones para el Rey Juan Carlos serán con Estoril o Cascais como telón de fondo en este mes de agosto, donde pasó parte de su infancia en el exilio.

Por supuesto, no hay confirmación oficial de estos planes del Rey Juan Carlos. Desde Casa Real no dan detalles sobre si el deseo del Emérito es regresar a España o instalarse en su lugar en Portugal, pues él ya no forma parte de la agenda oficial, único tema que tratan con los medios en su labor informativa. Eso pertenecería a su parcela privada, como también serían sus rumoreadas vacaciones en Cascais o Estoril. El protagonista, desde que surgieron estas especulaciones que le hacen de regreso a la Península, tampoco ha querido confirmar ni desmentir nada. Prefiere seguir cumpliendo sus metas, sin rendir cuentas con agentes ajenos.