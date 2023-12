Chip de la juventud, el pellet del dr. Tallaj que Ivonne Reyes ha hecho viral

“Lo recomiendo tanto, que se lo voy a regalar a mi hermana”, dice la presentadora, que habla tan claro como Oprah Winfrey, Michelle Obama o Naomi Watts.

El @chipjuventud es un fitoimplante derivado del ñame, avalado por más de 10 estudios científicos internacionales, que repone testosterona bioidéntica, deficitaria a partir del climaterio.

Ivonne Reyes es la responsable de la repercusión alcanzada por el @chipJuventud, implante de testosterona vegetal bioidéntica para el tratamiento de la Menopausia, que es una marca registrada por el Dr. Tallaj y que la presentadora ha compartido en @ivonnereyest, explicando sus beneficios.

Más allá de la líbido

No es el primero, sino el cuarto chip que la modelo confiesa haberse implantado en la consulta del dr. Tallaj, su médico de cabecera para el tratamiento de los síntomas que acompañan a la menopausia. Dada que la duración de este pellet es de 4-6 meses hasta su reposición, quiere decirse que Ivonne lleva confiando en esta terapia de reemplazo dos años aproximadamente. Y es ahora, tras comprobar sus beneficios a corto y largo plazo, cuando ha compartido su experiencia en un reel, que ha suscitado el mayor interés en los medios.

La mejoría de la líbido y los efectos positivos en la función sexual han acaparado toda la atención, pero lo cierto es que sus beneficios antiaging son mucho más amplios y así lo confiesa la propia presentadora al asegurar que suele “compartir todo lo que me parece interesante o lo que me ha venido bien a nivel de salud, deporte y bienestar. Con el Chip de la Juventud he comprobado los cambios positivos para la salud y el estado de ánimo. La gente se ha fijado únicamente en la mejoría sexual que he mencionado, pero los beneficios van mucho más allá. Yo los he notado desde el principio porque mi cuerpo lo asimila todo muy rápido”

Más vitalidad, concentración y energía

El chip o pellet, que es una de las herramientas para administrar la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia, es de uso corriente en las clínicas anti-aging de Estados Unidos o en las consultas ginecológicas de Europa donde no hay celebritie de buen ver, llegada a los 50, que no confíe en las hormonas para sobrellevar la “sintomatología florida” que la acompaña y sobre todo, para evitar el envejecimiento súbito que se produce a todos los niveles. Dar nombres es arriesgado, aunque algunas como Oprah Winfrey, Michelle Obama, Gillian Anderson (Expediente X), o la británica Naomi Watts (Lo Imposible) han hecho de la menopausia una bandera y de ello dan testimonio movimientos como #menopausematters, que edita su propia revista. En España es ahora y no antes, cuando se empieza a hablar sin complejos de la cuestión e Ivonne Reyes se ha convertido en punta de lanza, al compartir su experiencia con el Chip de la juventud. “Lo más notorio del chip en mi caso -explica- ha sido el incremento de la vitalidad y energía, que la notas mucho en las ganas de salir a caminar o practicar deporte por ejemplo. También lo he notado a nivel de concentración y en la calidad del sueño, ya que no he vuelto a sufrir micro-despertares, lo que se traduce en mayor descanso y menor irritabilidad”.

Testosterona vegetal

La testosterona no es una hormona masculina. Está presente en ambos sexos y es 3 veces superior que los estrógenos en la mujer durante la edad fértil. El Chip de la Juventud es un fito-implante personalizado de testosterona bioidéntica extraída del ñame, que se realiza mediante formulación magistral para reponerla. Cien por cien natural, está clínicamente aprobado por la CE y la FDA y aunque su nombre ha sido objeto de numerosas copias, es una patente registrada por el Dr. Tallaj en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Similar en su forma, pero más pequeño que un caramelo TicTac se implanta por vía subcutánea en el abdomen o la cadera o en el glúteo mediante un procedimiento en consulta que solo requiere una gota de anestesia. A partir de este momento y durante 6 meses, libera la testosterona que la mujer a dejado de producir, mejorando síntomas ligados a su déficit como aumento de peso, insomnio, cambios de humor, hinchazón generalizada, descenso del deseo sexual, dolores de cabeza, neblina mental, depresión, ansiedad, sequedad de las mucosas o deterioro de la calidad cutánea. Tal y como explica la propia Ivonne, “a nivel estético diría que me noto mejor calidad de piel. Por las mañanas cuando me levanto tengo mejor cara y menos bolsas por retención de líquidos. El vello es más fuerte, lo que puede requerir algún repaso de laser para eliminarlo, pero por otro lado, tengo un pelo más fuerte en las cejas, algo que me gusta porque me marca las facciones”.