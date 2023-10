Naomi Watts rompe el tabú de la menopausia: "Hay que recibirla con orgullo"

Ya sé que cada día es el Día de algo y hay mucho que celebrar, pero el día que se celebra el 18 de octubre es significativo porque por fin las mujeres dejan de ser invisibles cuando llegan a la “temida” menopausia; y digo “temida”, porque todavía hay mucho desconocimiento sobre el tema, cómo nos afecta, qué hacer para cuidarse y por qué no, también para empoderar a las mujeres y darles su merecido lugar y reconocimiento.

La menopausia es el fin del funcionamiento ovárico, es decir el ovario deja de ovular y de producir las hormonas que ocurren en cada ciclo menstrual. La menopausia aparece desde que la mujer deja de tener reglas durante un año y nos acompaña el resto de la vida.

Esta fecha fue escogida de manera conjunta por la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la salud (OMS), ya que en pocos años habrá en el mundo más de mil millones de mujeres con cincuenta años o más. La importancia de este día radica en crear conciencia sobre la importancia de la evaluación de la salud de las mujeres, los tratamientos más especializados para este colectivo, un mejor servicio de ginecología, la prevención de enfermedades durante este periodo, y sobre todo, que la menopausia deje de ser tabú.

Una de las abanderadas de hacerla visible es la actriz australiana Naomi Wats, que ha reconocido que empezó a sufrirla a los 36 años, lo difícil que le resultó afrontarla a esta edad y ha creado una firma específica, Stripes para esta etapa.

"Más de una vez, mi madre me habló de ese sentimiento de invisibilidad que sentía desde el momento en que dejó de ser fértil. Y eso no puede ser así: las mujeres seguimos aquí, somos capaces de seguir destacando. Al final, lo que queremos es que las mujeres se sientan dueñas de su tiempo, de sus vidas, y que reciban [la menopausia] con entusiasmo y orgullo", ha asegurado la actriz en su propia cuenta de Instagram.

La menopausia y la perimenopausia generan una serie de cambios fisiológicos en los ciclos de la mujer que derivan en síntomas que afectan a su salud como problemas para dormir, irritabilidad, cambios bruscos de ánimo, cambios en la piel, sequedad y molestias en la zona íntima, problemas de migrañas y equilibrio y trastornos relacionados con los huesos y articulaciones.

La doctora Marta Sánchez-Dehesa ha sido una de las pioneras en nuestro país en centrarse en esta etapa de la mujer como ginecóloga, y tiene una Unidad de Menopausia en su clínica de Toledo, Hospital HM IMI www.ginecologotoledo.com

La Unidad de Menopausia tiene como objetivo diagnosticar y tratar los síntomas fisiológico de este periodo y prevenir posibles problemas de salud derivados. La menopausia es una condición natural que se alcanza tras doce meses sin la regla que se da en mujeres con una edad aproximada de cincuenta años. Previo a este estado se encuentra la perimenopausia o transición menopáusica que comprende el periodo entre las primeras alteraciones del ciclo menstrual con faltas y el cese prolongado del mismo.

La doctora nos comenta que “Durante los años 80 todo el mundo era tratado de forma sistemática con tratamiento hormonal. Surgieron ciertos estudios que hablaron del aumento de cáncer de mama… y pasamos de tratar a todas las pacientes con este tratamiento, a ninguna.

Han aparecido muchos tratamientos que pueden mejorar la vida de nuestras pacientes y que desconocemos, no todos hormonales. No es claramente medicina ortomolecular lo que utilizamos, utilizamos complejos vitamínicos, hidratantes, láser, tratamientos no hormonales, y tratamientos como hormonas bioidénticas, un nuevo concepto en el tratamiento de la menopausia donde se individualiza a cada mujer con cada tratamiento.

Al final, nuestra unidad de ginecología en Toledo estamos siempre innovando para que nuestras pacientes estén atendidas con las últimas técnicas y la medicina más actual.”

La doctora siempre quiso dedicar su vida a ayudar a las mujeres, y tuvo un gran ejemplo en casa, su padre, el Doctor Amalio Sánchez-Dehesa, fue un grandísimo ginecólogo que recibió a título póstumo el título de “Adoptivo” de la ciudad de Toledo, por su gran talla humana y profesional.

Porque acompañar a las pacientes y mejorar su calidad de vida ayudan a pasar mejor esta inevitable etapa que llega antes o después a todas las mujeres.

Le pedimos a la doctora Sánchez-Dehesa unos tips para que las mujeres puedan cuidarse y resuelvan sus dudas.

El paso de los años nos plantea mucha más dificultad para la pérdida de peso. En primer lugar, la cantidad de ejercicio físico que realiza una persona en la adolescencia y la que realizamos en la menopausia no es la mismo. Además, la cantidad de aporte energético es menor según cumplimos años. Sí que existen dietas específicas para esta edad, con muy buenos resultados, pero tiene que estar adaptada a esa etapa de la vida. No debemos creer en dietas milagrosas, sino, en cambios de alimentación que hay que mantener a lo largo de los años. En nuestra unidad enseñamos cómo afrontar los cambios. Cambio en la alimentación con dieta rica en proteínas para no perder masa muscular y en verduras, hidratación, evitar alcohol, ejercicio físico moderado diario como caminar, pilates….

La clave para prevenir y reducir los síntomas de la menopausia es ejercitar el cuerpo. Durante la menopausia y el envejecimiento se pierde masa muscular y eso hace que aumente la grasa y el metabolismo se ralentice, por lo que, aunque se consuman menos calorías aumenta más el peso. Hay que realizar ejercicios físicos a diario, pero más adaptados a nuestra edad como por ejemplo pilates, puede hacer desaparecer ese aumento de grasa localizada en ciertas zonas, siempre acompañada de una dieta equilibrada.

La actividad aeróbica puede ayudarte a eliminar el exceso de peso y a mantener un peso saludable. Trata de caminar a paso ligero, trotar, andar en bicicleta, nadar.

El entrenamiento de fuerza regular puede ayudarte a reducir la grasa corporal, fortalecer los músculos y quemar calorías de manera más eficiente. Elige un peso o nivel de resistencia lo suficientemente alto como para cansarte los músculos después de 12 repeticiones. Aumenta gradualmente el peso o el nivel de resistencia a medida que te fortaleces.

Estiramientos. El estiramiento puede ayudar a mejorar la flexibilidad.

Además de los beneficios para perder grasa y construir músculo, la actividad física reduce los síntomas de ansiedad y depresión y mejora el problema del sueño.

Mientras que algunas mujeres afirman no percibir cambios significativos en su calidad de vida, otras sufren gran parte de los síntomas que se encuadran en lo que se conoce como síndrome climatérico. La causante principal de estas molestias, más o menos intensas, es la ausencia de estrógenos, ya que el ovario deja de producirlos a lo largo de esta etapa. Y, como consecuencia, se pueden llegar a padecer sofocos, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso, osteoporosis… y/o insomnio. Durante la menopausia, no solo se ve afectado el nivel de estrógenos en el organismo, sino también el de progesterona -ambas hormonas sexuales femeninas producidas por el ovario-. Y una de las principales funciones de esta última es controlar el sueño.

Para luchar contra el insomnio lo ideal es intentar acostarte siempre a la misma hora; evitar las comidas copiosas y cenar alimentos ligeros, y reducir o eliminar en la medida de lo posible, el consumo de café y alcohol. Realizar ejercicio es conveniente, pero mejor antes de las 8 de la tarde, porque podría empeorar el cuadro de insomnio. El dormitorio debe ser un espacio de tranquilidad, sin luces, ruidos estridentes, con una temperatura regulada. Se recomienda evitar la presencia de tv, móviles o cualquier objeto que pueda acelerar el estado de ánimo.

La falta de estrógenos produce menos grasa y sudor a nivel cutáneo, así como menor cantidad de barrera en la piel (capas), la disminución de las fibras de colágeno, lo que repercute en una piel seca, escamosa y menos elástica, con más arrugas. Aumenta la fragilidad de las uñas, la piel se ve apagada y con pérdida de tono junto con el aumento de manchas. Es una etapa donde nuestra piel presenta más sequedad y de las mucosas por el mismo motivo.

Durante la menopausia, los niveles de colágeno, estrógeno y calcio disminuyen, lo que hace que la piel se vuelva más fina y pierda su elasticidad, especialmente en la zona del cuello, la mandíbula y las mejillas. También deja la barrera lipídica débil, vulnerable y abierta a agresores externos como la contaminación y los rayos UV, además de hacer que la microcirculación de la piel se vuelva lenta (lo que podría explicar la lucha por retener ese brillo 'juvenil’).

La doctora recomienda “Los ingredientes como el ácido hialurónico son esenciales para combatir la deshidratación y dejar la piel llena de hidratación. La vitamina E también es excelente por sus propiedades antioxidantes ".

Es muy recomendable el uso de protección solar, pero no solo al ir a la playa, si no, como rutina diaria; las cremas con retinoides, vitaminas, y antioxidantes son las adecuadas en esa etapa. La médico estética de la Unidad de Menopausia de la doctora nos recomienda una limpieza cada mes o dos meses para mantener la piel de forma adecuada para recibir estos productos. También la mesoterapia, el láser o el peeling químico pueden mejorar la piel a esta edad.

Los cambios en la piel, también pueden provocar sequedad y molestias en la zona íntima.

Los desequilibrios hormonales pueden causar sequedad vaginal o atrofia vaginal, lo que hace que las relaciones sexuales sean dolorosas. Los niveles bajos de estrógeno también pueden reducir la sensación en los genitales.

“La sequedad vaginal en la menopausia afecta, aproximadamente, a la mitad de las mujeres que están viviendo esta etapa. Para evitarla, es preciso mantener una salud vaginal apropiada. La buena salud vaginal se mantiene sobre dos pilares: la mucosa y la flora. Normalmente, la pared de la vagina fabrica esa mucosa, que es como un lubricante natural y tiene la función de mantener hidratada la zona. A su vez, la flora vaginal es la encargada de proteger la vagina naturalmente. Si estos dos elementos no funcionan correctamente, la zona se resentirá produciendo sequedad: la hidratación no es suficiente porque el flujo vaginal disminuye”, dice la doctora.

Aunque nos aconseja también que tengamos con cuidado con ciertos productos: “Ojo con los productos de higiene ‘íntima que eliges”, comenta la doctora, “intenta que sean lo más naturales posible, dado que los productos químicos pueden provocar irritación y aumentar la sequedad”.

Y sí, la visibilidad empieza a tener su hueco en el cine y en las series. Recordemos a Carrie Bradshaw que ha vuelto acompañada de sus eternas amigas, en “And just like that” y donde antes hablaban de sexo, ahora se cuela también la menopausia con ese capítulo memorable dre Charlotte vestida con un mono blanco creyendo que ya había acabado su etapa fértil y descubre que está en pleno climaterio. Mujeres fuertes, que se cuidan, que se apoyan entre ellas y que quieren seguir viéndose bien, atractivas, seguras de sí mismas y que disfrutan de la vida, de ese momento de su vida.

Queremos mujeres fuertes, seguras de sí mismas y que no teman decir que ya están en esa etapa de la vida en la que la edad nos regala el privilegio de saber cómo queremos ser. Con la madurez llegan más herramientas para relativizar lo que no es “tan importante” y así escoger mejor las batallas, en qué líos meternos y cuáles hay que dejar pasar. ¡Brindo por todas ellas!