Los 7 hoteles más relajantes de España

Si buscas lugares para relajarte y descansar en España, sitios donde olvidarte de todo y simplemente practicar “el bello arte de no hacer nada”, aquí os traigo una selección de hoteles antiestrés donde tu única preocupación será la de enterarte de a qué hora es el desayuno.

Hay veces en la vida que apetece tocarse un poco las narices. Viajar y ver mil cosas está muy bien pero a veces buscar un buen lugar donde tocarse las narices, mandar a freír espárragos todo, sin horarios, sin jefe y con los pájaros como único despertador es más que necesario y por eso mismo he seleccionado una serie de hoteles para desconectar en España que creo que cumplen a la perfección con esto que os digo.

Hoteles de descanso

Hotel El Palasiet, la talasoterapia por excelencia

Palasiet Thalasso Clinic & Hotel (recién reformado), es la clínica wellness de talasoterapia de referencia en Europa y está en Benicàssim (Castellón).

Cuentan con nada menos que 53 años de experiencia y son pioneros en España en talasoterapia. Su abordaje 100% integral y sus innovadores programas (7 a elegir, de distintos objetivos y duración) tienen en cuenta en todo momento cuerpo, mente y alma para que la experiencia sea realmente transformadora y se optimicen los resultados en menos tiempo.

¡El planazo para pasar unos días y salir como nueva!

Destacan su filosofía de trabajo y personal altamente cualificado, su defensa a ultranza de la dieta mediterránea y la gran variedad de tratamientos estéticos y de bienestar a la vanguardia del sector.

Buchinger Wilhelmi Marbella

Sin duda, la clínica Buchinger Wilhelmi Marbella es el mejor destino donde retomar los buenos hábitos de salud corporal y mental que quizás hayan podido perderse por el frenesí del día a día. Fue fundada por el Dr. Otto Buchinger, médico, filósofo y pionero del ayuno médico, que además del inevitable efecto de pérdida de peso, posee innumerables y bien investigados beneficios antienvejecimiento. Muchos de los que visitan la clínica de bienestar encuentran, además, que la claridad mental alcanzada mientras ayunan tiene un impacto significativo en sus vidas y les ayuda a tomar grandes decisiones.

Desconexión con vistas al mar en Marbella Club

Marbella Club se convierte en el destino ideal para disfrutar de una escapada diferente en torno al Mediterráneo más fresco y desenfadado. Este rincón sureño recibe a los amantes del verano eterno este puente con una increíble climatología, una variada oferta gastronómica y una selección de tratamientos wellness de ensueño para todos aquellos que busquen cuidar de uno mismo desde dentro.

Este hotel cuenta con un servicio impecable y una excelencia culiniaria que deleita a los paladares más exigentes con una oferta culinaria excepcional. Sus ocho espacios gastronómicos de renombre ofrecen una fusión de tradición y creatividad para todos los gustos y necesidades.

Instalaciones del Marbella Club Cortesía

Marbella club es además un paraíso de relajación, donde el descanso y la revitalización son prioridades. El hotel ofrece una amplia gama de espacios y tratamientos diseñados para rejuvenecer cuerpo y mente en su lujoso spa. Rodeado de hermosos jardines y con una decoración distinguida, este oasis ofrece una amplia variedad de tratamientos y terapias relajantes. Desde masajes revitalizantes hasta tratamientos faciales rejuvenecedores, cada momento en el spa es una experiencia de indulgencia y cuidado personal

Cuidar de uno mismo en Las Caldas

Las propiedades minerales y terapéuticas presentes en las aguas de los spas y balnearios pueden ser tremendamente beneficiosas para la piel, los músculos y las articulaciones. Las aguas minero-medicinales se caracterizan por tener una composición química, física y físico-química determinada que las dotan de propiedades terapéuticas.

Instalaciones de Las Caldas Cortesía

Estas aguas emergen a la superficie arrastrando todas las propiedades beneficiosas que tiene el subsuelo aportando salud y bienestar para quienes las disfrutan. No hace falta que nos vayamos muy lejos para poder disfrutar de esta maravilla natural, con irnos a Asturiases suficiente para que podamos sumergirnos en las aguas minero-medicinales de Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels. Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels nació en torno a su manantial de aguas minero-medicinales. Las aguas afloran por el fondo de una gruta natural de gran belleza situada exactamente en el eje del edificio histórico de la antigua Casa de Baños construida en 1776. Unas obras que fueron dirigidas por el arquitecto asturiano D. Manuel Reguera, siguiendo un proyecto de Ventura Rodríguez.

El Balneario Real de Las Caldas Cortesía

Las aguas de Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels surgen a través de las grietas de caliza carbonífera con una temperatura de 40 grados; el caudal medio es de unos 200 litros por minuto y varía escasamente a lo largo del año. Se trata del único manantial termal de importancia en Asturias.

Hotel Secrets Bahía Real de Fuerteventura

Este puente quieres seguir disfrutando del buen tiempo escápate a Fuerteventura y goza de la eterna primavera canaria. Si buscas un plan only adults, y un servicio premium, alójate en el emblemático hotel Secrets Bahía Real, ubicado en primera línea de playa en Corralejo. Allí podrás practicar surf y muchos otros deportes, degustar una gastronomía exquisita en cualquiera de sus 7 restaurantes, sumergirte en sus piscinas de estilo caribeño, y relajarte en su precioso spa con vistas al océano. Tip: reserva una habitación con vistas a la preciosa isla de Lobos. ¡Te encantará!

Hotel Villamagna

Rosewood Villa Magna presenta Alquimia del Sueño, este programa, forma parte de la colección global de retiros nuevos e inmersivos de Rosewood Hotels & Resorts diseñados para promover el descanso a través de tratamientos y amenities especiales que inducen el sueño. Dedicado a aquellos que establecen intenciones para un cambio profundo en el nuevo año, el programa cuidadosamente diseñado apoya la renovación del cuerpo y la longevidad por venir.

Con un enfoque holístico del sueño, el programa Alquimia del Sueño de Rosewood aborda una variedad de prácticas que requieren atención plena, presentando una mezcla de tratamientos, experiencias, y consultas de expertos que aseguran que cada huésped pueda contar con las habilidades necesarias para incorporarlo a su vida cotidiana. Ayudando a los huéspedes a cambiar su foco de atención hacia afuera y encontrar formas de estar más enfocados en el presente

Hotel SO/SOTOGRANDE

Una verdadera experiencia wellness en el oasis de Andalucía. El primer hotel de 5* de Sotogrande tiene un spa de 2800 m2 que invita a sus huéspedes a desconectar. El Cortijo Revolucionado representa un oasis en el mediterráneo con un sinfín de tratamientos para relajarse y renovarse. Con lujosos jardines y unas vistas al mediterráneo cuenta con tratamientos inspirados en la ciencia, para cuerpo y mente, el estilo de vida está en un ambiente único y social que presenta el centro de bienestar más lujoso de toda la zona.

El spa del hotel SO/SOTOGRANDE Cortesía

El hotel SO/ Sotogrande, situado en Sotogrande Alto, cuenta con un centro de bienestar y varias zonas: SO/ SPA, con 8 cabinas terapias naturales, cosmetología moderna, Crioterapia, Flotarium & Fisioterapia, piscinas termales, área de relax y un Hammam inconfundible. Además, la zona del gimnasio conocido como SO/ FIT cuenta con máquinas de gimnasio de última generación, salas para actividades fitness (como Spinning o Pilates) y una zona para realizar Yoga Shala y Meditación, todo ello con vistas al mediterráneo.