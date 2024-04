Dani Martín muestra su sorprendente cambio físico subiendo una foto en bañador: "A ver si aguanto el tipo y me sacan así"

Recientemente, el cantante Dani Martín generó revuelo en las redes sociales al compartir un vídeo donde hablaba abiertamente sobre su reciente pérdida de peso. En un tono serio pero con su característico humor, Martín revelaba las claves de su transformación, resaltando la importancia de una alimentación saludable y un estilo de vida más activo.

En una de sus recientes stories de Instagram, Martín sorprendió a sus seguidores al mostrar su nuevo aspecto en una foto en bañador, etiquetándola como su primera del año 2024. Sin embargo, no perdió la oportunidad de bromear sobre la ausencia de paparazzi comentando: "Este año no había paparazzi. Solo están cuando estás como Micky Ballena. Con el hambre que he pasado este año, sin vino, tomando el sol... Me he puesto un filtro porque estaba como Laura Palmer de blanco, también te comento. A ver si aguanto el tipo y me sacan así", escribió.

Dani Martín Redes sociales

Además de compartir su nueva imagen, Martín aprovechó para reflexionar sobre su cambio físico, comparándolo con experiencias pasadas, mencionando humorísticamente: "La verdad que mola subir una foto así, aunque, repito, la verdad es que estoy más delgado que Dani Martín. He tirado de filtropostureo". Posteriormente, se corrige y aclara que no quería decir "más delgado que Dani Martín", sino blanco.

El artista también aprovechó para criticar los titulares sensacionalistas de los medios de comunicación, haciendo una llamada a la autenticidad y la sinceridad. En sus stories de Instagram, compartió: "Esto fue una excursión con los del sitio donde me metieron los reyes del clickbait. Hacemos como campamentos los findes para que aprendamos a no ser sensibles, vulnerables, sinceros... Ya sabéis que el titular modificado es el que manda. salud y risas y un poco de fc a algunos. Os quiero, gente bonita". Además, aclara que el barco en el que se encuentra no es suyo: "El barco nos lo dejaron, yo no lo pagué. Cuando estás así físicamente pagas menos", bromea.