Dani Martín explica el porqué de su cambio físico

Dani Martín ha querido zanjar el tema en sus redes sociales. El cantante asegura que no dejan de pararle en la calle por su sorprendente cambio físico para preguntarle si está bien de salud, "mejor que hace dos años", destaca él en redes sociales. El artista asegura que no sufre ningún problema de salud sino que simplemente "me estoy cuidando más".

"Hace un par de años sucedió, y ahora está volviendo otra vez, a la inversa. El encuentro con gente maravillosa en el día a día en la calle que me dice: '¿Estás más delgado, no?"', comienza el vídeo Martín. "Sí, sí" responde él, asegurando que no cambiará la respuesta por mucho que le insistan. "Estoy mejor que hace dos años, que estaba como Miki Ballena. Me dice la gente que estoy muy delgado, que me he cambiado el pelo, que lo llevo rubio. Y digo: 'Sí, fíjate qué cosas'".

Además, por si alguien no se ha dado cuenta, y con ellas puestas, el cantante afirma que también se ha puesto gafas "porque cada vez ves peor y eso". "He adelgazado porque me estoy cuidando, no es que esté mal, ni tengo depresión ni nada de eso. De hecho, tengo la piel mejor, duermo mejor y todo mejor porque la verdad que el estar gordito de alegría es maravilloso, pero el estar saludable por una alimentación maravillosa es increíble", ha confirmado el artista.

"Así que ya nos ahorramos el tema de que has adelgazado y todo este kit. Así vosotros ya tiráis para dentro del supermercado o de la farmacia, del estadio o de lo que fuera, y yo también. Y nos quitamos lo de la delgadez y eso. Porque hay mucho nutricionista y mucho coach últimamente. Se confirma: he adelgazado, llevo gafas y tengo el pelo rubio", ha zanjado el tema.