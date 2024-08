El diario de Amilibia: No leas, que es peor

El escritor Gay Talese, ese dandy de Nueva Jersey que siempre viste trajes a medida, el viejo periodista que abomina del término «Nuevo Periodismo» referido a su literatura, ha dicho en una reciente entrevista: «Me gustaría saber cómo hace Trump para absorber todos los putos días la mala prensa que tiene. Le da igual que cada día muchos medios se caguen en él». Es algo que también se pregunta mucho el personal de por aquí, y no precisamente refiriéndose a Trump, que les cae un poco lejos, sino al Apolo de la Moncloa. ¿Cómo hace Él para aguantar todo lo que la máquina del fango de la fachosfera le echa encima cada día? No soy nadie para ilustrar al maestro Talese, pero hace tiempo que llegué a la conclusión, sin necesidad de consultar con mis vecinas ni con sabios hermeneutas del olimpo sanchista, que no absorben nada sencillamente porque viven en su metaverso, o sea, porque no leen, no ven la tele y no escuchan la radio.

Él tiene un magnífico equipo que lo blinda para que permanezca feliz en su burbuja monclovita. Son los guardianes de la resplandeciente sonrisa presidencial, su Colgate. Dicen las lenguas viperinas que solo le permiten leer «El País» y escuchar, mientras va en el coche, la Ser o no Ser. Por las noches ve series; parece que le chiflan las telenovelas turcas y que ahora está con «Secretos de familia». Santiago Segura va a resucitar a su personaje más popular. Hará «Torrente, presidente». Y dice: «Voy a hacer el Torrente más bestia que pueda sin dejarme llevar por la corrección política. Confío mucho en la inteligencia del público».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para hacer balance del curso político Jesús G. Feria La Razón

Bien, pero no creo equivocarme mucho si le digo que el Apolo de la Moncloa no estará entre ese público inteligente. Solo le faltaba que le dediquen un Torrente, como si no tuviera bastante con el juez Peinado y el retorno del Jedi, o sea, Puchi.