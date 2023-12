Duki abandona una rueda de prensa entre lágrimas al confesar que siente angustia

Duki, el renombrado cantante argentino, se ha visto abrumado por la emoción durante una rueda de prensa en la que presentaba sus próximos dos conciertos en el estadio Monumental de River. La jornada, diseñada para destacar sus presentaciones en este icónico escenario, tomó un giro inesperado cuando un periodista le preguntó sobre el futuro tras sus dos próximas actuaciones que cierran un año de éxitos.

La pregunta "qué sigue después de tocaren River" desencadenó una respuesta emotiva por parte de Duki, quien, visiblemente angustiado, compartió sus inquietudes sobre el futuro. "De reprente tengo 27 años, ya hice dos River y cuando me preguntas qué sigue, ya no tengo respuesta. Eso la verdad me genera bastante angustía, me pone un poco mal", afirmó duki.

Duki también reflexionando sobre la paradoja de alcanzar todo lo que se propuso: "Si llega un momento en el que cualquier cosa que quieres la tienes, no existe motivo para ser feliz ni para levantarse porque ya tienes todo. Creo que pate de la angustia que tengo está arraigada a eso", declaró el cantante argentino entre lágrimas.

Mientras el artista lidiaba con sus emociones, se centró también en su último trabajo discográfico, "Antes de Ameri". Duki describió el álbum como "un regreso a sus raíces sonoras", concebido para ser una experiencia completa. Exploró el significado de "AMERI" como ese lugar al que todos aspiran y reveló que, en este momento de su vida, representa su inspiración y metas a alcanzar. Con este nuevo lanzamiento, Duki continúa consolidando su posición como uno de los principales exponentes del género musical argentino.