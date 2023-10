Dulceida y Luc Loren apoyan a María Pombo ante los ataques recibidos esta semana

Hace unos días María Pombo denunció públicamente a través de redes las amenazas que comenzó a recibir debido a "un titular lleno de malas intenciones" sacado de contexto durante su conversación con Laura Escanes en el podcast 'Entre el cielo y las nubes' "para generar polémica".

El hate en redes sociales está a la orden del día y los influencers están acostumbrados a lidiar con ello, uno de los grandes contras de esta nueva profesión. Sin embargo, cuando el revuelo surge por algún contenido de medios de comunicación la viralidad es mayor, ya que gran número de personas que no conoce al perfil se limita a leer los titulares y, posteriormente, dirigirse a la protagonista con odio y amenazas, tal y como afirma Aida Domènech.

Los amigos y compañeros de María no han dudado en mostrar su apoyo coincidiendo en que se trata de "un titular totalmente descontextualizado", donde las palabras de apoyo al colectivo LGTBI y la normalidad que ofrecía María Pombo a la orientación sexual se transgiversaron en un mensaje totalmente contrario y erróneo.

Algunos creadores de contenido como Luc Loren, partidario de dar importancia a la salud mental, sospechan de la intención de la noticia y de la desinformación de determinados medios, donde relacionan ideología y religión con el apoyo al colectivo. "Tenemos que respetar la libertad de culto", explica.

Luc y Dulceida han señalado que María es súper respetuosa, y que por ello son amigos: "Lo que dijo fue precioso. Deberíamos aplaudirla y no señalarla". "A mi María Pombo me respeta mucho más que personas que son reconocidas de izquierdas", llegaba a señalar Luc, dándole irrelevancia a la importancia de pensamiento político entre amistades.

Asimismo, Dulceida ha reconocido que cuando leyó el titular le impactó: "Sabía que mi amiga no había dicho eso porque la conozco". Además, destaca la importancia de apoyar y reivindicar el colectivo, desde dentro y desde fuera, y María Pombo lo hizo, le aportó normalidad a una situación.

"Me parece penoso. La moralidad tiene un límite", señala Teresa Andrés. Por su parte, Marta Lozano admite que la confianza en la prensa se puede dañar por este tipo de conflictos y lanza un mensaje: "Nosotros tener cuidado al comunicar y por el otro lado respeto".

Tomás Páramo señala que María se explicó correctamente con una respuesta con "la que deberían reaccionar todos los padres". "Parece que está de moda el hate", lamenta María F. Rubíes.

Lola Lolitadenuncia el click fácil y admite que todos ellos se rodean de personas que les quieren y tratan los problemas con profesionales. Marta Díaz reafirma que ser consecuente constantemente con lo que haces "agobia un poquillo".

Asimismo, aunque "el daño ya esté hecho" aplauden el hecho de rectificar, eliminar la información y asumir el error.

Las palabras reales de María Pombo y la defensa de Laura Escanes

La influencer con más de 3 millones de seguidores respondía con total sinceridad, la normalidad que le otorgaría a la orientación sexual de sus hijos: "Yo creo que no te lo tienen que decir como madre, yo creo que lo sabes. Entonces creo que en el momento que viene tu hijo y te lo dice es como: 'Pues fenomenal, genial, seguimos, ¿Qué quieres de comer?', ¿no?", explicaba. Desde que es madre intenta educar a sus hijos con la mayor naturalidad, conocerles y ofrecerles facilidades para comunicarse: "Yo personalmente le haría el camino fácil para que no tuviera que sentarse a decírmelo. Me gustaría que mi hijo no tuviera que decirme: 'Soy gay'", recalcaba María durante la entrevista.