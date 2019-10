Efecto boomerang: la prensa ataca a Harry por defender a Meghan

Meghan Markle ha emprendido acciones legales contra «The Mail on Sunday» por la publicación de una carta privada que formaría parte de «una campaña de este grupo de medios para publicar información falsa e historias deliberadamente despectivas sobre ella y su esposo», según los abogados de la ex actriz, el bufete de abogados Schillings-. Una decisión que ha provocado la reacción de Piers Morgan, periodista detractor de la duquesa de Sussex, que en un texto recogido por el «Daily Mail», se ceba con ellos: «Deja de hacerte la víctima, Harry: tú y Meghan atrajisteis a la prensa negativa hacia vosotros y justo cuando cambian las cosas, lo arruináis todo».

«Lo que me irritó fue la declaración histéricamente exagerada que los Sussex decidieron lanzar para acompañar su demanda. Honestamente, es una de las formas más extraordinarias de despotricar que he leído de alguien de la Familia Real, y una de las más inexplicables».«Esto me parece otro fallo catastrófico del responsable de relaciones públicas, uno que ha arruinado todo el buen trabajo que han hecho para reconstruir su imagen maltratada después de un largo período de críticas sostenidas», continúa Morgan.

El periodista acusa además al príncipe de intentar hacerse la víctima, para terminar culpando a Markle de todo. «El viejo Príncipe Harry, el valiente soldado y el fiestero amante de la diversión, nunca habría arrojado tanta tontería. Pero lamentablemente, ha sido influenciado por Meghan y eso significa que cuando no está pontificando piadosamente sobre los problemas del despertar progresivo, está jugando su rol de víctima», añade.