El incierto 40 cumpleaños de Albert Rivera

Pocos habrían dicho hace apenas un mes que Albert Rivera iba a celebrar su 40 cumpleaños así: apartado de la vida política y sin el cargo que le llevaba acompañando más de una década. Con todo, puede que ésta no sea la celebración más feliz del ya ex presidente de Ciudadanos. La debacle electoral del partido naranja aún está muy reciente y puede que para el catalán no esté siendo fácil digerir el hecho de que parece que no va cumplir su sueño de ser el “presidente de las familias”.

Acarició La Moncloa con la punta de los dedos tras el buen resultado de Cs en abril, tanto que ya se veía aupado al poder este mes de noviembre con una hipotética coalición con Pablo Casado. Pero, como en el cuento de la Lechera, su sueño político ha acabado esparcido por los suelos. Sin embargo, hay un factor en la vida de Rivera que no estaba cuando se embarcó en la aventura de Ciudadanos: Malú.