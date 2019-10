Hoy no estoy yo muy de vermú, sino de café con leche. Debe ser el resfriado. Lo que no cambia es que es miércoles y salen las revistas del corazón. Y aquí hemos venido a comentar las portadas. Así que al lío.

Empezamos con ¡HOLA! porque ya es tradición y hoy nos viene con embarazo. El de Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega. Os aviso ya de que hoy tenemos una portada muy de hijos de, novias de y hermanas de: la hija de Amancio Ortega, las hijas del rey, la hermana de la reina, la novia de Albert Rivera y la de Rafa Nadal. Especial secundarios, se podría llamar.

A ver, que me despisto. Marta Ortega embarazada. Bien. Leonor y Sofía, estrellas del desfile nacional. Bien. Las imágenes más divertidas de la despedida de soltera de la novia de Rafa Nadal. Paremos aquí un segundo. Solo diré que aparecen diademas con cuernos de unicornio y flores de color rosa. Lo prometo. Yo no os mentiría.

Más cositas. Rivera y Malú en románticas instantáneas. A ver, que van abrazados por la calle. Espero que tengan momentos mucho más románticos que esos por el bien de su relación, la verdad. Que igual estamos exagerando un poquito. Pero a tope con su amor, eso sí.

Telma Ortiz, esto en titular sin foto, presenta su nuevo novio a su familia. ¿Cuántos nuevos novios de Telma llevamos ya? A mí es que Telma no me interesa lo más mínimo. Ni ella, ni su vida, ni sus nuevos novios, ni los antiguos. Así que me aburro un poco y leo el siguiente titular: plan secreto de la reina Letizia y sus hijas. Bah, pues si está en portada, tampoco será tan secreto. Tampoco me interesa. Abro el LECTURAS.

Ni rastro en la portada de Las Campos ni de Raquel Mosquera. No es mi día. Salen, sin embargo, Belén Esteban y su marido (el que no salía en las fotos de la boda), lo que nos confirma su existencia. Me alegra este extremo. Estaba empezando a preocuparme por la salud mental de la de San Blas. Y también sale Kiko, el ex de Camila, el casi ex de Sofía Suescon, el de Gran Hermano. La verdad es que no me dan muchas ganas de leer con esta portada. Con lo que me gusta a mí LECTURAS. Voy a ver qué se cuece en DIEZ MINUTOS y os cuento.

En DIEZ MINUTOS tenemos a Bisbal a todo lo que da el papel diciendo que Elena Tablada miente. El cantante está ahora en pleno proceso judicial con su ex, enfrentados por el uso de las imágenes que la madre hace de la niña que tienen en común. Qué penita que se llegue a esto.

Al lado de Bisbal (en la portada, no en los juzgados) aparecen Malú y Rivera, que siguen enamorados y románticos, como en ¡HOLA!. Y debajo, Belén Esteban y su marido, que se han comprado un Jaguar de 60.000 euros. Ver a Belén Esteban al volante de un Jaguar debe ser parecido a ver a un lémur con volantes. Yo pagaría ahora mismo por verlo. A lo mejor no veinte euros. Pero diez, sí.

Toñi Moreno y Rosana siguen siendo amigas. Que me enteré casi al mismo tiempo de que rompían y de que salían. Así soy yo, pillándolas al vuelo. Pero bueno, para lo que me importaba, tampoco pasa nada. Me alegra que sean amigas. Yo siempre me alegro de que se hagan amigas. A ver si Isabel Pantoja y María del Monte las ven, se animan, y hacen también las paces. Con lo bonita que es la amistad.

Y oye, que ya. Que esta semana no hay mucho más. A ver si la que viene se nos animan los famosos. Que la excusa del verano ya no cuela.