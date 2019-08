El microchip prodigioso que arrasa entre las "celebrities"

Isabel Sartorius (54), la que fuera primera novia oficial de Felipe VI y actual pareja del empresario César Alierta, se sometió hace un año a un tratamiento médico para hacer frente a los cambios hormonales provocados por la menopausia y que le habían hecho ganar hasta 20 kilos. Descontenta con su físico y su constante falta de energía, Sartorius no dudó en buscar la panacea. Y la encontró.

En más de una ocasión, ha declarado que su cambio corporal se debía a los «desórdenes hormonales», por lo que el tratamiento al que se sometió estuvo centrado en la reestructuración de las hormonas. El análisis de su situación hormonal fue determinante para saber el gasto económico que hizo para recuperar su figura. Tal y como han confirmado desde el centro médico DoctorLife, dirigido por la doctora Rebeca García, el precio para cada hormona que se suplementó Sartorius rondó entre los 60 y los 300 euros.

Además, a ese desembolso habría que añadir el chequeo inicial en el que se elabora un perfil hormonal del paciente y que tiene un coste aproximado de 495 euros, además de algunas consultas médicas valoradas en 175 cada una. Además, el programa hecho a medida según sus necesidades, incluía ejercicio y apoyo nutricional (100 euros) como pilares fundamentales. De forma independiente a las diferentes hormonas que se deban suplementar, el precio también variará en función del modo en el que se aplica cada una de ellas. Desde la clínica explican que el uso varía según sus necesidades y lo hacen a través de las cremas, pastillas o pellets subcutáneos. El resultado fue espectacular: Isabel Sartorius recuperó su talla normal además de minimizar los síntomas de la menopausia y recuperar la vitalidad sexual. Pero ella no es la única «celebrity» que se ha sometido con éxito a este tratamiento.

En octubre de 2017, Jorge Javier Vázquez (48) se sometió a un régimen de adelgazamiento «antiaging» con el que consiguió deshacerse de los kilos de más. Además él estaba seguro de quepodía sufrir depresión, ya que había perdido interés por todo. Sin embargo, con un simple análisis le detectaron que tenía una grave alteración hormonal. Sucumbió al microchip y recuperó la energía y las ganas de vivir. «La terapia de reemplazo hormonal con implantes de pellets es un método eficaz para administrar hormonas bioidénticas tanto para hombres como para mujeres a partir de los 40 años. Desde 1938, la sustitución de hormonas con implantes de pellets se ha utilizado con gran éxito en los Estados Unidos, Europa y Australia. Más de 70 años de investigación han demostrado los beneficios de estos implantes para terapia de deficiencia de hormonas producida por el envejecimiento», asegura la doctora García.

«Las hormonas estimulantes sexuales, el estrógeno, la progesterona y la testosterona, comienzan a disminuir a medida que envejecemos. Un equilibrio hormonal es necesario para la buena salud y la prevención de enfermedades», añade la experta.

En Estados Unidos es un tratamiento muy frecuente, por lo que a pesar de tener ciertas reservas, personalmente me animé a probarlo. Me puse en manos de la doctora y como le ocurrió a Sartorius y a Jorge Javier Vázquez, puedo afirmar que me cambió la vida.

Desequilibrio hormonal

Los principales síntomas por los que Sartorius se decidió a implantarse el microchip hormonal fueron el aumento de peso, el cansancio y la irritabilidad, fundamentalmente. Pero también los sofocos, el insomnio, la falta de energía, así como una tendencia a la depresión o a estados de ansiedad pueden ser síntomas de desequilibrio hormonal.

La terapia que aplica la doctora Rebeca García en su clínica consiste en el reemplazo hormonal, utilizando hormonas biológicamente idénticas (bioidénticas). Las diferencias entre las hormonas sintéticas y las bioidénticas radican en sus estructuras químicas y funcionalidad. Las hormonas bioidénticas tienen la misma fórmula química que las creadas naturalmente en el cuerpo humano. Y a diferencia de las hormonas químicas, no producen efectos secundarios.

Los pellets o microchips de hormonas bioidénticas se colocan fácilmente bajo la piel con una pequeña incisión. El procedimiento es rápido, prácticamente indoloro y se puede hacer en la oficina con anestesia local y sin complicaciones. Se insertan subcutáneamente en el tejido graso debajo de la piel, ya sea en el abdomen inferior o los flancos y se cierra la incisión con pegamento quirúrgico o con tiras de cinta estéril. Si se insertan correctamente, los pacientes no deben sentir los implantes debajo de su piel. Estos suelen liberar pequeñas dosis fisiológicas de hormonas bioidénticas, que han demostrado tener muchos beneficios. Suelen durar entre 4 y 6 meses, dependiendo de la rapidez con la que las hormonas se metabolizan.